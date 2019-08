Rosamunde Pilcher: un piacevole imprevisto/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Il film Rosamunde Pilcher: un piacevole imprevisto andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, venerdì 16 agosto 2019. Si tratta di una commedia sentimentale di due anni fa e parte della saga dedicata alla celebre scrittrice. Per l’esattezza si tratta del 131° lavoro destinato al piccolo schermo. La regia è invece di Marco Serafini, noto per la sua collaborazione anche in pellicole precedenti. Alla guida del cast troviamo i protagonisti Liza Tzchirner e Daniel Aichinger. Al loro fianco si annoverano attori come Francis Fulton-Smith, Saskia Valencia, Elena Bin, Orlando Edward-Collins, Leo Bilicky, Samantha Bolter e Bela Gabor Lenz. Il titolo originale è invece Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern.

Rosamunde Pilcher: un piacevole imprevisto, la trama del film

La trama di Rosamunde Pilcher: un piacevole imprevisto segue la vita della giovane Natalie, una cassiera che vive ormai da sola con il fratello minore. I genitori dei due sono infatti morti da diverso tempo e questo vuol dire che Natalie sente il peso dell’essere responsabile anche nei confronti di John. Quest’ultimo è sempre più distante dalla sorella e ama finire nei guai. Le sue azioni però avranno delle dirette ripercussioni nella vita di Natalie, che a causa sua finirà per perdere il lavoro e quindi l’unico modo per mantenere entrambi. La donna però non intende cedere al destino e decide di mettersi subito all’opera per trovare una nuova occupazione. Riuscirà ad entrare nella casa di Benjamin Wilson come bambinaia, per occuparsi dei tre figli che l’astrofisico ha avuto con la defunta moglie. Anche Benjamin è abituato ad avere il peso del mondo sulle sue spalle, ma può fare affidamento sul fratello Paul e la moglie di quest’ultima, Ellen. Trascorrendo del tempo insieme, Natalie inizierà a provare una forte attrazione per il vedovo. Ancora una volta tuttavia John riuscirà a influenzare in modo negativo il rapporto della sorella con i Wilson. Per Natalie ci sono anche altri ostacoli da superare: la figlia maggiore di Benjamin, Gwen, non la sopporta.

