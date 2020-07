Rosamunde Pilcher una causa persa/ Su Canale 5 il film con Esther Schweins

Rosamunde Pilcher una causa persa va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola distribuita esclusivamente sul circuito televisivo è realizzata in Germania nel 2014 dalla casa cinematografica FFP New Media GmBH in collaborazione con ZDF. La regia di questo film è stata affidata a Michael Keusch, il soggetto è stato tratto da un omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher mentre la sceneggiatura è stata rivista dallo stesso regista. Nel cast sono presenti tra gli altri Esther Schweins, Jan Sosniok, Tobias Licht, Susan Hoecke e Hugo Egon Balder.

Rosamunde Pilcher una causa persa, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher una causa persa. Emily è un’avvocatessa divorzista che sta ottenendo un grande successo grazie alla sua competenza e capacità di saper far rispettare i diritti dei propri assistiti. Anche Spencer è un avvocato divorzista che, a sua volta, è molto amato dai propri clienti e che soprattutto sa farsi valere nelle aule di tribunale. La donna porta avanti questa professione nonostante reputi che l’atteggiamento avuto nella sua vita sentimentale dal padre non sia stato eccezionale in quanto è stato per ben tre volte protagonista di un divorzio. Questa esperienza all’interno della propria famiglia le ha permesso di elaborare una propria personale verità circa la vita matrimoniale ossia di mantenersi lontana dall’altare soprattutto se non si possa disporre di un avvocato divorzista capace di far valere i propri diritti e quindi di permettere di gestire la separazione senza contraccolpi anche dal punto di vista economico. Insomma, la donna si convince che l’amore e il romanticismo non sono certamente aspetti che fanno per lei.

Infatti, ha deciso di dedicare tutte le proprie energie ed attenzioni nello sviluppare in maniera migliore possibile la propria vita professionale. Anche Spencer è un avvocato divorzista ormai diventato un incallito single anche se lui ha un atteggiamento ben differente rispetto al matrimonio. Infatti, crede che bisogna fare questo importante passo ma soltanto una volta che si è certi di aver trovato la persona giusta ossia il grande amore. Dopo aver lavorato lungamente all’estero, ha deciso di tornare per altro nella sua cittadina natale che si trova in Cornovaglia ed é la stessa dove abita la stessa Emily. In particolare, avranno l’occasione di doversi occupare di un divorzio che vedrà lo stesso Spencer proprio essere in contrasto con Emily in quanto devono difendere un ex marito e un ex moglie. I due avvocati non si risparmiano colpi bassi pur di arrivare a centrare il loro principale obiettivo, ma poco alla volta grazie alla possibilità di trascorrere tanto tempo insieme, si rendono conto di avere tanto in comune soprattutto di essere fatti l’uno per l’altra. Emily dovrà rivedere le proprie posizioni per quanto concerne l’ambito sentimentale rendendosi conto di come il matrimonio sia un opzione percorribile a patto che si trovi una persona idonea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA