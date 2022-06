Rosamunde Pilcher: una causa persa/ Su Rete 4 il film con Esther Schweins

Rosamunde Pilcher: una causa persa, film di Canale 5 diretto da Michael Keusch

Il film romantico e sentimentale Rosamunde Pilcher: una causa persa del 2014 prodotto in Germania, va in onda su Canale 5 dalle 16,45 di oggi, 27 giugno. Si tratta del rifacimento televisivo del romanzo omonimo della scrittrice Rosamunde Pilcher. La pellicola è diretta da Michael Keusch e gli interpreti sono: Esther Schweins, Jan Sosniok, Susan Hoeche e Tobias Licht.

Come tutte le pellicole tratte dai romanzi di Rosamunde Pilcher, anche questo è stato distribuito solo nei circuiti televisivi. Si tratta del 119° film prodotto dalla Tv tedesca ZDF, mentre per il regista non è la prima volta che si cimenta negli adattamenti televisivi tratti dai libri della grande autrice inglese. La protagonista del film Esther Schweins è un attrice tedesca nota soprattutto nel suo Paese grazie a pellicole di genere sentimentale.

Rosamunde Pilcher: una causa persa, la trama del film: due noti avvocati

La storia del film Rosamunde Pilcher: una causa persa si basa sulla vita di due noti avvocati divorzisti Emily e Spencer. La donna è stata condizionata molto dai 3 divorzi del padre, pertanto, crede fermamente che il matrimonio sia da evitare, a meno che non si abbia a disposizione un bravo avvocato esperto in cause di divorzio. La donna, austera e rigorosa, è molto concentrata sulla sua professione e l’aspetto romantico della vita non fa per lei.

Il giovane Spencer, invece, pur essendo un uomo solo da molto tempo, al contrario crede nei buoni sentimenti ed è alla costante ricerca dell’amore vero. L’avvocato è tornato da poco nella sua città d’origine in Cornovaglia e il destino vuole che si ritroverà contrapposto a Emily in una causa di divorzio. Tra i due si stabilisce una forte attrazione nonostante le resistenze della giovane donna che non riesce a lasciarsi andare ai suoi sentimenti.

La battaglia tra i due è molto dura e insieme sono obbligati a partire verso la tenuta contesa tra i due assistiti. Durante una cena Emily alza il gomito e inaspettatamente si ritrova sposata con Spencer pur non ricordando nulla. La donna chiede subito il divorzio ma purtroppo dovrà attendere un anno prima dell’esito, ma il giovane avvocato riesce con le sue doti a conquistare la donna che, finalmente, si ricrede sull’amore.











