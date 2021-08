Rosamunde Pilcher: Una storia complicata, Canale 5/ Un film dal ciclo sentimentale

La saga televisiva nata dalla penna della scrittrice britannica Rosamunde Scott, sul piccolo schermo conosciuta da milioni di telespettatori come Rosamunde Pilcher, è il tema centrale del pomeriggio al cinema domestico di Canale 5 alle ore 16,45 di oggi, 5 agosto 2021. Il titolo che ci propone la maggiore rete Mediaset è ‘Rosamunde Pilcher: Una storia complicata’, il cui titolo orginale, quando il film Tv uscì nel 2013, fu ‘Rosamunde Pilcher: Zu hoch geflogen’. La regia fu affidata al cineasta berlinese Stefan Bartmann, alla sua terza direzione nella saga sentimentale ‘Rosamunde Pilcher’, in un lasso di tempo durato dieci anni dal 1999 al 2009, per poi essere ricontattato nel 2013 per dirigere ‘Una storia complicata’. Durante questi anni Bartmann ha lasciato decine di impronte artistiche nel cinema tedesco, spesso non tradotto in lingua italiana. Non è il caso, ad esempio, di ‘Paradiso rubato (Ums Paradies betrogen)’, una mini saga composta da due film nel quale spicca la presenza della protagonista Suzan Anbeh, o di ‘Circle of Life (Familie Dr. Kleist)’, una rinomata serie che ha riscosso un piccolo successo anche sulle nostre frequenze televisive, o ‘La nave dei sogni (Das Traumschiff)’ per la quale ha diretto ben tredici episodi.

Rosamunde Pilcher: Una storia complicata, la trama del film

Leggiamo la trama di Rosamunde Pilcher: Una storia complicata. Dana Clarks (Stephanie Japp) dopo essere rimasta vedova del suo Bruce, morto per colpa di un incidente di elicottero del quale era pilota, ma con cause che nel tempo hanno constatato la cattiva gestione della macchina con responsabilità altrui, cerca giustizia all’interno dell’azienda di soccorso marino nella quale l’uomo lavorava. Dana ottiene che il supervisore della sicurezza venga allontanato dalla compagnia, ma ritiene che il provvedimento non sia sufficiente per consentirle di avere ottenuto quel minimo di giustizia alla quale aspirava con la sua determinazione. Succede però, in questo, come sempre, il destino è beffardo quando manipola i cuori delle persone, che proprio l’uomo sul quale ricadeva la responsabilità della morte del marito, Ray Holmes (Michael Roll), scateni scintille amorose in Dana che s’innamore, ricambiata, dell’ex supervisore della compagnia. Durante la loro relazione la donna scopre che le responsabilità scaricate su Ray sono frutto di una strategia aziendale per de-responsabilizzare i veri colpevoli, motivo per il quale si batterà da quel momento per ripristinare la giustizia nella memoria del marito defunto e difendere l’onore dell’uomo che ora ama.

