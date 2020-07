Rosamunde Pilcher una storia complicata/ Su Canale 5 il film con Emil Reinke

Rosamunde Pilcher una storia complicata va in onda su Canale 5 per il primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola prodotta è girata in Germania nel 2013 con la regia affidata a Stefan Bartmann su soggetto e sceneggiatura scritti da Silke Morgenroth e Martin Wilke. Nel cast sono presenti tra gli altri Stephanie Japp, Michael Roll, Kristina Dorfer, Christine Mayn, Alina Freund, Rudiger Joswig e Emil Reinke.

Rosamunde Pilcher una storia complicata, la trama del film

In Rosamunde Pilcher una storia complicata ci troviamo in quella che sembra una tranquilla cittadina della Cornovaglia in Gran Bretagna dove vive una donna di nome Dana. Lei porta avanti un’esistenza particolarmente tranquilla e felice al fianco del proprio marito che lavora come pilota per una piccola compagnia che si occupa di turismo, ma anche di spostamenti commerciali. Tutto sembra essere una favola fino a che un maledetto giorno in ragione di condizioni climatiche pressoché proibitive, il marito è vittima di un terribile incidente aereo. L’aereo in ragione delle condizioni avverse precipita e non lascia alcuno scampo ai suoi passeggeri compreso lo stesso pilota. La donna, dopo aver ricevuto la notizia, non riesce a gestire il proprio dolore e si chiude in se stessa fino a che non matura la voglia e la volontà di ottenere vendetta per quanto accaduto al marito.

In particolare, scatena una vera e propria guerra legale con la compagnia allo scopo di ottenere un risarcimento e soprattutto il giusto tributo per quanto accaduto. Tuttavia l’unico risultato che riuscirà ad ottenere con la sua pressione legale, è quello che comporta il licenziamento di Ray, ossia un supervisore che era addetto nel valutare le condizioni ideali per poter eseguire un qualsiasi volo che potesse essere anche di salvataggio. L’uomo naturalmente ha già dovuto fare i conti con i propri sensi di colpa ed ora si trova dinanzi ad una situazione complessa dal punto di vista finanziario essendo stato licenziato. Tuttavia, il destino sa essere incredibilmente strano e soprattutto ha in serbo disegni assolutamente inimmaginabili. Infatti a distanza di qualche mese, il supervisore e la povera vedova senza che nessuno dei due lui sappia chi sia l’altro s’incontrano e s’innamorano perdutamente. Il loro è un amore straordinario che ovviamente verrà messo pesantemente in discussione quando la realtà dei fatti emergerà. In questa storia particolarmente complicata dunque ci sarà uno scontro tra quelli che sono diverse sentimenti ossia il rancore per la morte del marito e il nuovo sentimento d’amore che la donna sta vivendo ed avvertendo nei confronti di quel supervisore.

