Rosamunde Pilcher, una tata per Noah/ Su Canale 5 il film dal ciclo sentimentale

‘Rosamunde Pilcher, una tata per Noah’ va in onda oggi, 9 agosto 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato prodotto per i circuiti prettamente televisivi, una pellicola tedesca facente parte del ciclo ‘Rosamunde Pilcher’, quindi cinema sentimentale, tanti sentimenti ma anche un’introspezione psicologica adatta a questa tipologia di cinema per piccolo schermo. Regista della pellicola, l’abile cineasta tedesca, specializzata proprio nel filone ‘home-cinema’, Heidi Kranz, regista di diversi film conosciuti e tradotti anche nei circuiti italiani come la serie ‘Circle of Life’ per la quale ha diretto sei episodi, diversi lungometraggi del ciclo ‘Rosamunde Pilcher’ ed altre serie come le poliziesche ‘SOKO Monaco’ e ‘SOKO Stoccarda’, le versioni teutoni di ‘C.S.I.’. Protagonista di ‘Rosamunde Pilcher, una tata per Noah’, l’attrice nata in Costa Rica Ruby O. Fee, un’interprete molto capace nell’immedesimarsi nella società tedesca, nonostante i natali centro-americani, protagonista anch’essa di diversi film del ciclo ‘Rosamunde Pilcher’, così come nelle serie ‘SOKO Lipsia’, ‘Il commissario Koster’, oppure ‘Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi’, la versione tedesca delle ‘Ghostbuster’ in gonnella. Protagonista maschile nel film Marc Schöttner, bel tenebroso, ideale in ruoli seducenti e romantici come nella serie ‘Tempesta d’amore’ oppure in film estemporanei come appunto i ‘Rosamunde Pilcher’, alcuni dei titoli tradotti dalla Germania al pubblico italiano.

Rosamunde Pilcher, una tata per Noah, la trama del film

Ora passiamo alla trama di Rosamunde Pilcher, una tata per Noah. Amy Truman frequenta una scuola per ‘tate’, ovvero per baby-sitter, ma il suo carattere un po’ ribelle, la sua attitudine a voler concludere le cose a modo suo, l’hanno più volte messa sulla soglia della scuola senza però essere mai davvero allontanata. Il problema di base è che Amy Truman non ama come professione quella della tata ma ha dovuto per amore e per forza scegliere la sua scuola per esaudire una volontà richiesta dalla madre, ora defunta, allora in punto di morte. Ultima chance per la ragazza Noah, un ragazzino autistico del quale Amy Truman deve occuparsi, occasione perfetta per mostrare che, al di là del suo carattere un po’ ribelle, è capace di svolgere la sua professione, delicata e pedagogicamente importante, in questo caso ancora di più visti i problemi psicologici del giovane Noah. Il ragazzino ha un fratello, Ryan Rushton e tra Ryan e Amy, durante il tempo trascorso assieme accanto al fratellino autistico, tra i due ragazzi nasce una tenera complicità che nel tempo risulterà amore, tra mille difficoltà ma anche tra le fiamme della passione, ma non possiamo rivelarvi di più …

