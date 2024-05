Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah/ Trama e cast del film romantico su Canale 5, oggi 1 maggio 2024

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah, diretto da Heidi Kranz

Mercoledì 1 maggio 2024, nel pomeriggio di Canale 5 alle ore 16,50, verrà trasmesso il film Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah. Si tratta di un titolo dalla forte impronta sentimentale appartenente a una saga infinita, realizzato in Germania nel 2018. La sceneggiatura è stata curata da Uschi Müller, con fotografia di Marc Prill, montaggio di Siao Lee Wang, musiche di Andreas Weidinger e produzione della FFP New Media GmbH.

Alla regia ecco la teutonica Heidi Kranz, che nella sua carriera si è occupata anche di tre film appartenenti alla serie di Inga Lindström e di Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante.

Concerto Primo Maggio Roma 2024/ Diretta streaming e scaletta: conducono Ermal Meta e Noemi

Protagonista del film Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah è l’interprete Ruby O. Fee, vista anche nei film I fratelli neri, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi e Army of Thieves. Con lei ha lavorato Marc Schöttner, presente in alcuni episodi della serie televisiva Squadra Speciale Stoccarda. C’è anche il più noto Rufus Beck, apprezzato in Tutti lo vogliono, Inga Lindström – La principessa innamorata e I misteri di Villa Sabrini. Nel cast sono presenti Vijessna Ferkic, Jonathan Beck e Anja Nejarri.

Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi/ "È stato sempre il mio più grande sostenitore"

La trama del film Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah: un ragazzo autistico di cui prendersi cura

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah è incentrato prettamente sul personaggio di Amy Truman. Quest’ultima è una ragazza con tante ambizioni, che però viene costretta dalla sua mamma appena morta a lavorare come bambinaia. Di conseguenza, intraprende un anno di prova presso la scuola di Boldham riservata alle nuove tate, ma qualcosa non va per il meglio, dato che la ragazza rischia seriamente di essere allontanata dall’istituto a causa di due impieghi conclusi in maniera negativa.

La giovane non ha alcuna intenzione di arrendersi e viene affidata a una nuova mansione. Infatti, deve occuparsi del ragazzino autistico Noah Rushton, che non può essere più gestito dal padre perché quest’ultimo è stato colpito da un ictus. Il ragazzo deve essere sottoposto a cure costanti ed Amy prende molto a cuore il caso, diventando a poco a poco amica di Noah. Ad ogni modo, lei deve prestare attenzione al fratello di lui, Ryan, un ragazzo che non la lascia indifferente nonostante sia già fidanzato. Cosa succede quando lavoro e sentimenti iniziano a mescolarsi?

Uzi Lvke, chi è il rapper romano sul palco del Concertone del Primo Maggio 2024/ Malattia e fidanzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA