Rosamunde Pilcher Una vita in discussione, Canale 5/ Un film per sentimentali

Rosamunde Pilcher Una vita in discussione va in onda oggi, 19 agosto, su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. La pellicola di genere romantico, è una produzione tedesca del 2017. Il regista è Stefan Bartmann e gli interpreti principali sono Friederike Ott, Ben Blaskovic, Gundi Ellert, Jurgen Heinrich. Il film è tratto dal romanzo dell’autrice e scenegiattrice inglese Rosamunde Scott, nota con lo pseudonimo di Rosamunde Pilcher.

Rosamunde Pilcher Una vita in discussione, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Rosamunde Pilcher Una vita in discussione. Liz è una giovane avvocatessa al culmine della sua carriera, che per poter questioni legate al lavoro, appunto, ha lasciato la sua cittadina natale per trasferirsi a Londra. Liz lavora in uno dei più prestigiosi studi legali della capitale britannica e un giorno il suo datore le offre una grande opportunità in grado di cambiarle la vita, in quanto le permetterebbe di diventare socia dello stesso studio legale.

L’offerta riguarda l’acquisizione di un’importante licenza di pesca per la quale dovrà curare in prima persona tutta la transizione della licenza da parte di una società che vorrebbe investire nel settore. In realtà, il suo capo ha un secondo fine perché si tratta di dover convincere proprio il padre di Liz a cedere la licenza.

Il padre della ragazza, infatti, è un pescatore legato a vecchie tradizioni che non hanno mai trovato il parere favorevole della giovane.

Una sfida non facile per Liz, che tuttavia è convinta di portare a termine il suo compito con semplicità. Liz non ha fatto i conti con le difficoltà della famiglia, ben lontana dall’accettare questa proposta, pertanto è obbligata a prolungare la sua permanenza nel suo paese. Grazie al tempo trascorso nella cittadina, Liz ha la possibilità di rivedere dopo tanto tempo il suo vecchio amore Ray e riscoprire vecchi sentimenti mai sopiti.

