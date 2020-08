Rosamunde Pilcher una vita in discussione/ Su Canale 5 il film con Friederike Ott

Rosamunde Pilcher una vita in discussione vain onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata in Germania nel 2017 è distribuita direttamente sul circuito televisivo. La regia di questo film è stata affidata a Stefan Bartmann con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher mentre per l’adattamento della sceneggiatura ha collaborato anche lo stesso regista. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Friederike Ott, Ben Blaskovic, Jurgen Heinrich, Gund Ellert, Jochen Nickel e Daniel Friedrich.

Rosamunde Pilcher una vita in discussione, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Rosamunde Pilcher una vita in discussione. Liz è una donna in carriera che ha deciso di lasciare la sua cittadina Natale in Cornovaglia per andare a vivere nella caotica Londra dove porta avanti con soddisfazione l’attività di avvocato. Nella vita professionale, insomma, si dimostra molto attenta e soprattutto dotata di un certo talento tant’è che viene assunta presso uno dei migliori studi dell’intera città. Lei dedica gran parte del suo tempo per impegni di natura professionale il che non le permette di avere alcune accortezze per quanto riguarda le esigenze della sfera sentimentale. Un giorno il suo capo le parla di una interessante opportunità di crescita per la loro società e soprattutto per la stessa donna che potrebbe far carriera e diventare addirittura un associata dello studio. Il compito che le viene affidato sembra essere tagliato su misura per le sue capacità e soprattutto perché la riguarda in maniera diretta.

Infatti, Liz dovrebbe far ritorno nella sua cittadina in Cornovaglia per convincere suo padre a cedere la sua licenza di pesca il che permetterebbe ad un’altra società di investire in questo settore proprio in quella zona. Lei crede di poter costruire il proprio genitore ad accettare questa opportunità in quanto le permetterebbe di far carriera, ma la realtà dei fatti sarà molto differente. Infatti, essendo questa una attività della tradizione della sua famiglia, il padre non ha nessuna intenzione di farsi da parte, anzi sta cercando il modo di trovare un’opzione che porta a rilanciarla. Come se non bastassero i contrasti nasceranno non solo con il papà, ma anche con gli altri membri della famiglia. Per Liz il ritorno nella città di Natale sarà davvero ricco di emozioni in quanto incontrerà la sua vecchia fiamma ai tempi del liceo, il che farà ritornare a galla l’esigenza ormai messa da parte da lungo tempo di avere al proprio fianco un uomo in grado di renderla felice e quindi permette di gettare le basi per una famiglia. Insomma, avrà inizio una nuova ed emozionante storia d’amore.

