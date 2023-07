Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante, Canale 5/ Film diretto da Heidi Kranz, oggi, domenica 30 luglio 2023

Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante, film di Canale 5 realizzato in Germania

Domenica 30 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5 alle ore 16,45, il film sentimentale del 2019 Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante.

La pellicola si ispira a uno dei tanti romanzi della celebre scrittrice ed è diretta dalla regista Heidi Kranz, che già l’anno precedente aveva curato le riprese di un altro capitolo di questa serie di film romantici dal titolo Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah.

Il film Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante è stato realizzato in Germania e prodotto dalla casa Zweites Deutsches Fernsehen, con la sceneggiatura di Uschi Müller, autore che aveva già lavorato con la Kranz l’anno precedente e che nella sua carriera ha curato la trama di altri film della Pilcher, come La scrittrice scomparsa e l’amore e Come stregata.

Nei panni della protagonista, la vedova Lynette, troviamo l’attrice tedesca Ulrike Folkerts, famosa in particolare per aver interpretato l’ufficiale di polizia Lena Odenthal nella serie televisiva tedesca Tatort.

Nel ruolo del dottor Raymond Murphy, abbiamo invece l’attore Dirk Martens, che già nel 2010 aveva preso parte a un film della serie di Inga Lindstrom intitolato Inga Lindstrom: Un segno del destino.

La trama del film Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante, quando un lascito dà più dolori che gioie

Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante narra le vicende della famiglia Dawson. Dopo la perdita del marito Derek, Lynette prende un’importante decisione: fondare un’associazione di beneficenza in onore del marito scomparso.

Ovviamente gestire questo progetto richiede molto tempo e impegno, così la donna chiede ai propri figli, Patrick e Robin, di sostituirla nella gestione della loro storica azienda farmaceutica familiare.

Questo cambiamento avrà diverse conseguenze nella vita dei due giovani, non tutte piacevoli: la moglie di Patrick, Kim, sarà costretta a rinunciare alla sua carriera come biologa nella capitale inglese, pur di stare al fianco del marito. Ciò la renderà molto triste e frustrata e non perderà occasione per rinfacciare a Patrick i sacrifici che sta compiendo.

Marisa invece, la fidanzata di Robin, decide di non rinunciare al proprio lavoro come giornalista e così i due si separano.

La situazione è tutt’altro che semplice e serena e a tutto ciò si aggiunge il dottor Raymond Murphy che inizia ad insinuare che i Dawson non siano dei validi professionisti…riuscirà la famiglia Dawson a superare tutti gli ostacoli?

