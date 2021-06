Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante/ Su Canale 5 il film con Ulrike Folkerts

Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante va in onda su Canale 5 alle 17,55 di oggi, 17 giugno. La pellicola è tratta dal romanzo omonimo della famosa autrice e scrittrice inglese Rosamunde Pilcher ed è del 2019. Il genere è quello rosa/romantico indirizzato in particolar modo ad un pubblico femminile. Il regista del film è la tedesca Heidy Kranz, così come la maggior parte degli attori che compongono il cast. Gli interpreti principali sono Ulrike Folkerts, Dirk Martens, Paula Schramm. Film per la tv ha un ampio raggio sentimentale che ragiona su personaggi molto interessanti e una storia costruita in maniera intelligente anche se con evidenti limiti strutturali.

Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante, la trama

La narrazione di Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante ruota intorno a Lynette, la protagonista, una donna benestante che ha un’attività dedita alla produzione di prodotti naturali. Ha due figli Patrick e Robin ai quali deve lasciare per legge la sua compagnia per adempiere al suo ruolo di moglie vedova. Ciò si deve al fatto che il marito nel suo testamento aveva esplicitamente richiesto che la moglie dovesse creare una fondazione a scopo umanitario a suo nome. La legge tedesca però non permette ad una donna ricca e imprenditrice di possedere un’azienda e una fondazione a scopo di lucro per evitare un chiaro conflitto d’interessi. In questo momento entra in ballo il carattere determinato della donna che avendo amato tanto il marito, non ha nessun interesse a proseguire nella gestione della società, ma preferisce rispettare il volere del marito e la sua fondazione. Lynette non ha considerato il parere delle nuore che sono nettamente contrarie a questa decisione perché in questa maniera rinuncerebbero ad una esaltante carriera all’estero. Spetta alla maturità e alla saggezza di Lynette cercare di porre rimedio ad una situazione così difficile.

