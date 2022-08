Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante, film di Canale 5 diretto da Heidi Kranz

Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante va in onda oggi, lunedì 1 agosto, Canale 5 a partire dalle 16.35. Si tratta di una commedia sentimentale del 2019. La produzione è tedesca, la regia è stata affidata a Heidi Kranz. Durante la sua carriera ha diretto Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah e altre pellicole dedicate alla serie Inga Lindstrom come: Inga Lindstrom: Gli orsi di Mariafred, Sonata romantica e Un’accusa infamante.

Il cast è composto da Ulrike Folkerts che interpreta Lynette Dawson. L’attrice ha studiato nel college musica e teatro. Ha suonato con il Salzburger Festspiele. Nel 1987 è arrivato il suo debutto cinematografico con La ragazza con gli accendini. Il successo lo ha raggiunto nel 1989, quando le è stato affidato il ruolo di Lena Odenthal, commissario della famosa serie poliziesca Tatort. Nel 1996 è torna ad indossare i panni di un commissario nel reparto della omicidi. Affianco alle sue attività di volontariato, la Folkerts registra audiolibri. Dirk Martens interpreta Raymond Murphy. Il cast si compone anche di Paula Schramm, Max Urlacher e Victoria Reich.

Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante, la trama del film

Tutta la vicenda della storia di Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante è incentrata attorno alla famiglia Dawson. Lynette è la responsabile di un’azienda farmaceutica, suo figlio Patrick è l’amministratore delegato. Dopo la morte del nonno, sua madre Lynette ha deciso di fondare un ente di beneficenza in ricordo della sua memoria. La donna vuole inserire tutta la famiglia nella gestione dell’azienda e comincia con il figlio Robin che lo introduce nel consiglio di amministrazione. Tra i suoi piani c’è anche la possibilità di unire nell’organico le sue future nuore, Marisa Conway e Kim Garner.

Quest’ultima non è molto convinta di abbandonare la sua carriera lavorativa a Londra per gestire con tutta la famiglia Dawson l’azienda farmaceutica, ma alla fine si lascia convincere ed entra a far parte del product designer. In questo nuovo ruolo riesce a scoprire uno scandalo che coinvolge i numerosi ragazzi che operano nel progetto di beneficenza, difatti a tutto il gruppo viene diagnosticata la presenza di un probabile avvelenamento.

I sospetti cadono su Dylan Reed che viene accusato di usare programmi di riabilitazione giovanile che sono causa di una strana malattia. Lynette fa fatica a credere alle accuse di sua nuora e le respinge. Marisa Conway litiga con il fidanzato Robin. Per loro avrebbe voluto un futuro diverso, lontano dall’azienda ma uniti nel realizzare una nuova avventura professionale. Lynette che crede di avere sempre tutto sotto controllo non si rende conto che con il suo comportamento di tenere unita la famiglia, in realtà la sta disgregando con conseguenze catastrofiche e imprevedibili.

