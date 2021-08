Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore, Canale 5/ Il film del ciclo romantico

Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore va in onda su Canale 5 a partire dalle 15.30 del pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto 2021. Questo è un film sentimentale ispirato dai romanzi della scrittrice – per la regia di Stefan Buhling che h diretto – Christmas on the Runaway, Staring into the Abyss e Crociere di nozze: Viaggio di nozze in Norvegia -.

Sette donne per una strage, Rete 4/ Un western d'annata nel pomeriggio

Nel cast troviamo Daniel Donskoy, il suo ultimo lavoro è – Crescendo -. La protagonista femminile è l’attrice Lisa Bitter in 4 anni di carriera ha interpretao 4 film tra cui – Conta su di me, Conni & Co., Conni & Co. 2: Il segreto del T-Rex, Il commissario Dupin: Segreti bretoni -.

Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore, la trama del film

Leggiamo la trama di Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore. Lilli è una ragazza che è stata adottata da piccola, desiderosa di andare a conoscere i luoghi dove è nata, decide di organizzare un viaggio nella sua città natale, per mettersi alla ricerca delle sue origini. Bill il fidanzato non è molto entusiasta d iquesta partenza, soprattutto perché i due giovani devono presto sposarsi e preferirebbe che la sua Lilli si dedicasse ai preparativi delle loro nozze piuttosto che scoprire cose spiacevoli sulla sua vita.

Scatti di follia, Rai 2/ Un thriller dai toni drammatici

Non passa molto tempo e Lilli cade tra le braccia di Ian Taylor, uno psicologo molto affascinante che ha da poco rotto il fidanzamento con Betty. Ian vive nel B&B gestito dalla madre Carol. Il giovane ignora che la madre e il padre, oramai divorziati da più di dieci anni hanno riallacciato il loro legame sentimentale vivendo una relazione clandestina, all’insaputa di Victoria che nel frattempo è diventata la nuova compagna di Bernie.

LEGGI ANCHE:

Sulla ali della pazzia, Rai 2/ Un thriller ad alta dose di adrenalina

© RIPRODUZIONE RISERVATA