Rosamunde Pilcher: Và dove ti porta il cuore/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Rosamunde Pilcher: Và dove ti porta il cuore va in onda oggi, 4 settembre 2022, in fascia pomeridiana su Canale 5 precisamente a partire dalle ore 16.30. La pellicola, di produzione tedesca, è uscita nel 2018 con il titolo “Rosamunde Pilcher: Wo Dein Herz Wohnt”. A dirigere il film è Stefan Buhling, i personaggi principali della storia sono interpretati da Anna Herrmann, Marita Marschall e Jens Atzorn.

La pellicola è stata girata interamente in Inghilterra, precisamente nella penicola della Cornovaglia. La storia del film è tratta da uno dei tantissimi romanzi rosa di Rosamunde Scott, meglio conosciuta come Rosamunde Pilcher.

Le sue prime narrazioni sono state firmate come Jane Fraser. La scrittrice di nazionalità britannica ha ottenuto proprio per mano della Regina Elisabetta II uno dei maggiori riconoscimenti a cui si possa aspirare cioè la nomina a “Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico” per il suo indiscusso apporto alla letteratura.

Rosamunde Pilcher: Và dove ti porta il cuore, la trama del film

Il film Rosamunde Pilcher: Và dove ti porta il cuore racconta la storia di Lilli Miller (Anna Herrmann), una donna bella e giovane cresciuta con amore da due genitori che in realtà hanno adottato Lilli quando era molto piccola. La giovane è fidanzata con uno scozzese di nome Bill McBryson (Tobias van Dieken), i due si vogliono bene e stanno per sposarsi. Prima del matrimonio, un passo che cambierà radicalmente la sua vita, Lilli vuole ad ogni costo conoscere i suoi veri genitori. Per riuscire in questa non facile impresa decide di andare nella cittadina dove è nata.

Da quando ha saputo della sua adozione, Lilli ha un solo desiderio: incontrare la sua vera madre e il suo vero padre e poterli finalmente abbracciare. Il suo futuro marito non condivide la decisione di Lilli, teme che tutta questa storia possa turbare in qualche modo la serenità della fidanzata e possa sconvolgere il loro futuro.

I timori del giovane sono più che leciti e il tempo gli darà ragione. Nel suo paese natale Lilli conosce Ian Taylor (Jens Atzorn), un giovane e attraente psicologo con cui la ragazza inizia una piacevole frequetazione e i due inevitabilmente si innamorano. Ian ha alle spalle una convivenza finita male e adesso vive in casa della madre Carol con la quale gestisce un piccolo bed and breakfast. I genitori dell’affascinante psicologo hanno divorziato da più di dieci anni ma Jan non sa che sua madre ha una relazione con suo padre Bernie (Peter Kremer), tutto senza che si sappia in giro e all’insaputa della donna che attualmente vive con Taylor padre, Victoria Dunhill (Sarah Maria Besgen).

