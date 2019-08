ROSAMUNDE PILCHER – VA DOVE TI PORTA IL CUORE/ Su Canale 5 il film rosa (21 agosto)

Dalle 21:20 Canale 5 trasmetterà il film Rosamunde Pilcher – Va dove ti porta il cuore, diretto nel 2018 da Stefan Buhling (Crociere di nozze – Viaggio di nozze in Norvegia, The white snake) e interpretato da Anna Herrmann (Amore e tacchi alti, For my daughter, Millennials), Jens Atzorn (Cecilia Ahern – Dich zu lieben, Utta Danella – Amare con umorismo, Inga Lindström: Le nozze di Greta), Peter Kremer (Starfighter, Un caso in famiglia, la serie di film tv de Gli omicidi del lago) e Tobias van Dieken (Inga Lindström – Un amore impossibile, Inga Lindström – L’altra figlia). Il film fa parte di una serie di pellicole per la televisione di produzione tedesca e tratte dai romanzi di Rosamunde Pilcher, nota autrice di racconti sentimentali e rosa.

ROSAMUNDE PILCHER – VA DOVE TI PORTA IL CUORE, LA TRAMA DEL FILM

Lilli sta per sposarsi con Bill, le nozze sono imminenti e fervono i preparativi. D’un tratto però la donna decide di bloccare tutto e partire alla ricerca delle sue origini. Adottata da bambina, Lilli decide di recarsi in Cornovaglia nella sua cittadina natale per scoprire chi siano i suoi veri genitori. Ben presto però cominciano a sorgere delle complicazioni. Nel bed and breakfast di Carla, Lilli conosce suo figlio Ian Taylor, un ragazzo che vive lì dopo una storia recentemente finita. Fra i due scatta subito il colpo di fulmine. L’intrigo amoroso si fa però più serrato quando Carla, madre di Ian, comincia una relazione con l’ex marito Bernie, da cui ha divorziato oltre 10 anni prima. Il tutto viene rocambolescamente tenuto nascosto sia a Ian che a Victoria, nuova compagna di Bernie. Nel frattempo però Bill continua ad aspettare il ritorno di Lilli per portare a termine i preparativi delle nozze.

