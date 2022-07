Rosamunde Pilcher: valigie e segreti/ Su Canale 5 il film del ciclo d’amore

Rosamunde Pilcher: valigie e segreti, film di Canale 5 diretto da Marc Prill

Rosamunde Pilcher: valigie e segreti va in onda oggi, lunedì 25 Luglio, a partire dalle 16.45 su Canale 5. Si tratta di una commedia sentimentale del 2019 prodotta dalla ARD Degeto Film con la collaborazione di Österreichischer Rundfunk (ORF) e Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).

La regia è di Marc Prill, in passato è stato direttore della fotografia di pellicole tratti dai romanzi della nota scrittrice quali: Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore, Una tata per Noah, Per amore di una sorella, Vicini inaspettati, Fidarsi è bene innamorarsi è meglio, Appuntamento al fiume, E improvvisamente fu amore. I protagonisti principali sono Hedi Honert che interpreta Annabelle Rosewood, l’attrice debutta nel 2012 in una serie televisiva dal titolo Einsatz ad Amburgo. Nell’anno successivo viene diretta da Carlo Rola in The last intance. Max Engelke interpreta Thomas Fitzgerald, uno dei suoi film più recenti è Inga Lindstrom: Incanto d’amore. Nel cast troviamo anche Fanny Stavjanik che impersona Elsa Green. Le riprese del film sono state girate in Cornovaglia e tutte le zone adiacenti. La prima volta il film è stato mandato in onda su La5. La produzione è tedesca. Il titolo originale del film è – Rosamunde Pilcher: Pralinen zum Frühstück.

Rosamunde Pilcher: valigie e segreti, la trama del film

Leggiamo la trama di Rosamunde Pilcher: valigie e segreti. Annabelle Rosewood conduce un programma televisivo intitolato Lost and Found. Lo scopo della trasmissione è cercare i proprietari di bagli persi e smarriti. Una sera presenta il contenuto di una valigia. Al suo interno oltre ad esserci abiti eleganti c’è una particolare collana. Una signora di nome Elsa Green interviene dicendo di ricordare di aver visto la collana da qualche parte ma al momento non rammenta dove. Annabelle sospende il programma e rivolge tutte le sue attenzioni alla donna.

Dopo qualche giorno si mette in viaggio verso la Cornovaglia. Al porto incontra un giovane e gli chiede se sa indicarle la libreria della signora Ella. Elsa e Annabelle hanno cercato la collana su alcune riviste di moda, poi Elsa fa vedere alla sua amica il libro scritto da Victoria Marlowe. Decidono di andare a casa della donna ma incontrano Thomas Fitzgerald, che oltre a essere il proprietario della libreria è anche il pronipote della scrittrice.

Il giovane non trova interessante la storia, al contrario non crede nemmeno nell’autenticità del programma, difatti sostiene che Annabelle stia inventando dei falsi casi di valige scomparse e perdute. Elsa e Annabelle ritornano nella libreria un po’ affrante. Il giorno dopo incontrano Mary Cunningham che le rivela che la Marlow è precipitata da una scogliera e che il suo pronipote è anche scrittore di romanzi gialli. Il finale del film riserva una sorpresa.

