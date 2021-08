Rosamunde Pilcher Vicini inaspettati, Canale 5/ Mediaset regala un film del ciclo

Rosamunde Pilcher Vicini inaspettati va in onda su Canale 5 oggi, lunedì 16 agosto 2021, a partire dalle ore 16.30. Il film è diretto da Stefan Bartmann: in 14 anni di carriera ha curato la regia di 11 film di cui 10 appartenenti al filone Rosamunde Pilcher e uno di genere drammatico dal titolo – Oltre oceano -.

Il film è del 2016, fa parte del cast Wanda Perdelwitz, in 10 anni di carriera ha interpretato 2 film. Il protagonista maschile è Oliver Franck, in 7 anni di carriera ha girato 4 pellicole. – Vicini inaspettati – è stato realizzato per andare in onda direttamente sul circuito televisivo. Ricordiamo che Rosamunde Pilcher è una famosa scrittrice britannica, le storie sentimentali sono ambientate nelle belle isole del Regno Unito.

Rosamunde Pilcher Vicini inaspettati, la trama del film

Leggiamo la trama di Rosamunde Pilcher Vicini inaspettati. Sarah interpretata da Wanda Perdelwitz e Micheal impersonato da Felix Maximiliam da tempo hanno problemi di coppia, nonostante fra di loro ci sia stima e amore, l’alchimia che li ha portati sull’altare è svanita. Per recuperare il rapporto, decidono di trasferirsi in Cornovaglia e tentare così di giocarsi l’ultima possibilità di restare insieme.

Convinti che la loro sia solo una crisi passeggera e che basterebbe cambiare aria per rimettere in sesto la relazione, lasciano l’Australia e si mettono in viaggio per raggiungere l’estremità sud-occidentale dell’Inghilterra. Scambiano la loro casa lasciata a Melbourne con quella di due coniugi anziani che desiderano concedersi un soggiorno in Australia. Nonostante la buona volontà, l’angolo di paradiso non basta per mitigare le loro discussioni che al contrario di accentuano.

A peggiorare la situazione ci si mette un impegno urgente che costringe Michael a lasciare Sarah da sola nella nuova casa, per andare a Londra. Sarah non gradisce il viaggio inatteso del marito, soprattutto perché si trova a dover domare un incendio doloso che sta per devastare la proprietà. Una volta spente le fiamme e salvata una donna che rischiava di morire soffocata dal fumo, si scopre che qualcuno ha appiccato di proposito il fuoco per prendere possesso della fattoria e trasformarla in un centro congressi.

Decisa a scoprire la verità sulla vicenda, la donna si rivolge all’affascinante avvocato David interpretato da Oliver Frank, e insieme iniziano a portare avanti alcune indagini per smascherare il responsabile dell’incendio. Complice l’assenza di Micheal, Sarah trascorre molto tempo in compagnia di David e tra i due, giorno dopo giorno s’instaura un rapporto che va oltre l’amicizia. Messa di fronte al bivio, Sarah dovrà decidere che fare della sua vita, seguire il suo cuore e correre tra le braccia di David o cercare di salvare il suo matrimonio?



