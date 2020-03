Rosamunde Pilcher vicini inaspettati/ Su Canale 5 il film con Ursela Monn (14 marzo)

Rosamunde Pilcher vicini inaspettati sarà trasmesso da Canale 5 per il pomeriggio di oggi, 14 marzo, dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola tedesca realizzata nel 2016 prettamente per il circuito televisivo con la regia che è stata affidata a Stephan Bartmann il il quale Si è occupato anche dello sviluppo della sceneggiatura mentre il soggetto è stato ovviamente tratto dal romanzo omonimo scritto dalla celebre scrittrice di origini britanniche Rosamunde Pilcher. In questa pellicola hanno fatto parte del cast diversi attori tra cui ricordiamo Wanda Perdelwitz, Oliver Franck, Ursela Monn, Peter Prager, Renè Schonenberger, Felix Maximilian e Philomena Ewing.

Rosamunde Pilcher vicini inaspettati, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Rosamunde Pilcher vicini inaspettati. La bella Sara e Michael solo una coppia felicemente sposata che tuttavia sta attraversando un periodo particolarmente complesso della loro vita. I due infatti spesso e volentieri entrano in contrasto nel corso della quotidianità anche per i più banali e futili motivi il che rende assolutamente impossibile la loro vita quotidiana. I due prendono in considerazione diverse opportunità per riuscire a risolvere la questione in particolar modo per evitare che il loro amore possa finire per sempre e alla fine decidono per scambiare loro casa in Australia con una deliziosa villetta che si trova nelle sconfinate campagne della Cornovaglia in Gran Bretagna. I due partono con tanto entusiasmo per questa nuova avventura per un soggiorno che potrebbe essere molto importante per lui e durante il quale sperano di poter ritrovare quel l’amore è quella sintonia assolutamente necessaria per poter sperare di andare avanti. Tuttavia la permanenza nella Cornovaglia si dimostrerà non propriamente ideale per quelle che erano le loro aspettative in quanto la povera Sara si ritroverà spesso e volentieri ad essere sola in quanto suo marito dovrà recarsi in più occasioni a Londra per portare avanti un progetto con la sua agenzia. Durante l’assenza del marito nella villetta della coppia con cui hanno scambiato la casa viene appiccato un fuoco che avrà delle conseguenze nefaste su tutta la struttura se non fosse per il pronto intervento della stessa Sara. La donna si dovrà occupare da sola di tutta questa situazione ed in particolar modo si affiderà ad un avvocato di nome David con il quale inizierà una stretta collaborazione che avrà anche delle percussioni al punto di vista sentimentale. Tra di loro la sintonia è sempre più intensa il che mette a rischio in maniera inaspettata Il sodalizio d’amore che legava Sara a Michael.

