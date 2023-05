Rosanna Arquette e John Sidel, genitori Zoe Blue/ Zoe: “Abbiamo i nostri problemi…”

Chi sono Rosanna Arquette e John Sidel?

Rosanna Arquette (classe 1959) è una delle attrici più celebri d’America ma è anche la madre di Zoe Bleu, avuta con l’ex marito John Sidel, un restauratore che prima di conoscerla non aveva niente a che fare col mondo dello spettacolo e i giornalisti. Rosanna è figlia e nipote d’arte, il padre era l’attore Lewis Arquette e il nonno era il comico Cliff. Dopo una vita trascorsa da New York a Hollywood, Rosanna si sposò per la prima volta con il regista Tony Greco nel 1979, al loro seguì il matrimonio con il compositore James Newton Howard e poi dopo l’ennesima delusione d’amore, Rosanna si innamorò e sposò il padre di sua figlia Zoe, John Sidel, nel 1993.

Le cause del loro divorzio, avvenuto nel 1999 non furono dovute a tradimenti o mancanza d’amore, tutto il contrario. In quegli anni, dopo essere diventata moglie e madre, la vita dell’attrice prese una brutta piega, Rosanna cominciò a lavorare troppo e poco dopo la madre morì a causa di un tumore al seno; troppe tensioni per l’attrice che decise di divorziare da John. La vita di Rosanna è stata costellata da film di successo ma dopo quel periodo fu grata di partecipare a un altro tipo di lavoro, un documentario per le attrici di successo: “Searching for Debra Winger”.

Rosanna Arquette e il rapporto con la figlia Zoe Blue

Zoe Blue ha un bel rapporto con la madre Rosanna Arquette; il divorzio tra la madre e il padre John Sidel l’ha colpita ma era troppo piccola quando accadde. Zoe Blue proprio come il fidanzato Hopper Jack Pean, ha dichiarato alla stampa di non essere solo la figlia di una grande attrice e di non voler essere etichettata solo come tale nonostante ammiri e voglia bene alla madre Rosanna.

La Arquette è molto orgogliosa del nuovo film della figlia: “Signs of love”; durante la presentazione del film, Zoe ha parlato anche del fatto di essere una figlia d’arte dichiarando: “Credo che abbiamo portato molto di noi nei nostri personaggi. La gente pensa che siccome vieni da una famosa famiglia di Hollywood non hai dovuto lottare, ma tutti e due abbiamo avuto i nostri problemi, i nostri ostacoli da superare. Siamo persone appassionate, comprensive e empatiche come i nostri personaggi”. Zoe ha fatto capire alla stampa che al di la dei buoni rapporti, anche lei in passato ha avuto dei periodi bui e anche dei momenti in cui ha preferito allontanarsi molto dalla madre anche per il peso che il suo lavoro esercitava sulla sua vita e la sua carriera.

