Rosanna Banfi: “Chi ha avuto un cancro non ha diritto ad avere una casa”/ “È incredibile”

Rosanna Banfi: “Sono rimasta colpita”

Chi ha avuto un tumore non può richiedere un finanziamento, non può adottare, non può comprarsi una casa. A Cartabianca, Bianca Berlinguer racconta la storia di una ragazza 34enne, alla quale qualche anno fa hanno diagnosticato un tumore. Dopo aver avanzato la richiesta per un prestito per acquistare una casa, ha scoperto di non avere il diritto di farlo, avendo avuto un cancro. Una storia paradossale, che però in Italia è la triste realtà.

Anche Rosanna Banfi, in studio, parla della situazione, avendo avuto lei stessa un cancro: “Avevo 46 anni quando ho avuto un tumore al seno ma non mi è mai capitato di rimanere fuori da finanziamenti e cose varie, perché avevo la fortuna di avere già una casa. Ma sono rimasta colpita. Oltre ad avere avuto un cancro, uno non ha neanche diritto a chiedere un prestito. Mi sembra incredibile che uno ti venga a chiedere se hai avuto un cancro. Hai avuto un grosso problema nella vita e poi succede questo. Oggi con le cure uno ha aspettative di vita molto più lunghe. Non si possono chiudere porte alla possibilità di comprare una casa o di adottare un figlio”.

