Rosanna Banfi, com’è morta la mamma Lucia Zagaria e chi era

Oltre un anno fa la figlia del celebre comico pugliese Lino Banfi, Rosanna Banfi, ha perso la mamma Lucia Zagaria, volata in cielo dopo aver lottato per anni con l’Alzheimer e con una grave forma di tumore che l’ha strappata alla vita. La figlia Rosanna Banfi ha più volte ricordato la madre Lucia Zagaria, rievocando i momenti del passato: “Mi piace vederla così giovane e sorridente nonostante tutte le difficoltà dell’epoca, in realtà il suo sorriso non è mai cambiato, è sempre stato sincero e buono” ha rivelato Rosanna Banfi spendendo così parole speciali nei confronti della madre che non dimenticherà mai.

Una donna forte e coraggiosa, che decise di scappare dalla sua famiglia per costruirsi la sua, Rosanna Banfi non dimentica il grande coraggio della madre Lucia Zagaria: “Veniva dal Sud ma era una persona molto aperta dal punto di vista mentale” ha raccontato la figlia di Lino Banfi.

Rosanna Banfi e il commovente messaggio per Lucia Zagaria

Qualche mese fa la figlia di Lino Banfi, Rosanna Banfi, si era lasciata andare a un commovente ed emozionante messaggio nei confronti della madre Lucia Zagaria, annunciando anche la morte del giovanissimo Amanuel:

“Oggi è il tuo compleanno ma per fortuna non sei qui. Non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia. Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per “il viaggio senza ritorno” aveva scritto in un commovente post pubblicato su Facebook e pubblicato il 21 aprile del 2023, a pochissimi mesi dalla sua scomparsa che ancora oggi ha lasciato tracce profonde nel cuore di Lino Banfi e della figlia Rosanna.

