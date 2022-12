Rosanna Banfi/ “Con Simone Casula alchimia particolare. Non so se ballerò ancora…”

Rosanna Banfi, ospite in studio a “Storie Italiane”, su Rai Uno, ha commentato la sua avventura a “Ballando con le Stelle” in compagnia del suo ballerino Simone Casula, chiusa al quarto posto conquistato in finale. Proprio del suo partner ha parlato l’attrice: “Con Simone è nata un’alchimia particolare. Lui ha capito delle cose mie e le ha messe in scena attraverso il ballo. Con il medesimo espediente, abbiamo raccontato anche storie sue ed è stato importante anche per noi, per tirarle fuori”.

Rosanna Banfi e Simone Casula quarti classificati a Ballando con le stelle 2022/ Battuti da Egger e Tove!

“BALLANDO CON LE STELLE”, ROSANNA BANFI: “NON SO SE BALLERÒ ANCORA”

Ma dopo l’esperienza del sabato sera sulla rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini, Rosanna Banfi continuerà a ballare? “Non lo so – ha risposto lei –. Posso solo dire che mi sono divertita veramente tanto. Dovrò trovare uno scopo per continuare”. In collegamento audiovisivo, Pasquale La Rocca ha commentato il percorso della figlia di Lino Banfi con Simone Casula: “Rosanna e Simone hanno fatto un cammino perfetto, si sono raccontati benissimo. Loro, se posso dirlo, erano la coppia più temuta, perché ho visto un percorso ‘da Ballando’ da parte loro. Loro e il duo formato da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno meritato la finale e avrebbero anche potuto vincere”.

