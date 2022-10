Rosanna Banfi con Simone Casula, Ballando con le stelle 2022/ Gioca ancora la carta “sentimento”?

Rosanna Banfi con Simone Casula, Ballando con le stelle 2022: la risposta del pubblico

Dopo l’esibizione di Rosanna Banfi e Simone Casula a Ballando con le stelle 2022 il pubblico social si è complimentato. Come ha detto Canino, tutti in un modo o in un altro hanno dovuto fare i conti con una malattia, difatti molti utenti ne hanno approfittato per raccontare la loro esperienza. C’è chi nell’abbraccio tra Carolyn e Rosanna ha visto un gesto per darsi forza in un momento commuovente. Qualche follower non ha apprezzato il numero, perché Ballando nasce come una trasmissione leggera dove chi non esce possa trascorrere una serata serena e sorridente, invece tra polemiche, troppe chiacchiere alla fine di ogni esibizione e problemi personali si sta trasformando in qualcosa tutt’altro che leggero e piacevole. Chi ha vissuto di persona la sciagura di una malattia ritiene che certi argomenti non vadano strumentalizzati. Simone Casula si è molto emozionato nell’ascoltare la storia di Rosanna. La sua zia purtroppo con la stessa malattia non è riuscita a vivere. Questo ricordo lo ha gettato nello sconforto. Il ballerino si è impegnato molto nel trovare i passi giusti per portare in pista un racconto di vita con il lieto fine.

Per Casula la sua allieva è un esempio da imitare. Ha molta forza interiore che ha fatto vedere in diverse circostanze. La preparazione della coreografia è stata molto impegnativa, ma il risultato è stato visibilmente piacevole. La coppia è riuscita nell’intento. La gente si è emozionata e il messaggio è stato chiaro: ci vuole forza di volontà e forza interiore per risorgere, perchè quando si supera una malattia si risorge a nuova vita.

Ballando con le stelle 2022:”I migliori anni della nostra vita” per Rosanna Banfi e Simone Casula

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2022 Rosanna Banfi e Simone Casula hanno portato in pista un sentimento. Sulle note di “I migliori anni della nostra vita” hanno lanciato un messaggio forte e commovente: dalla malattia si può guarire, come è successo alla stessa Rosanna. La preparazione della coreografia non è stata facile. A fine esibizione Carolyn Smith ha abbracciato Rosanna (10 punti). Canino ha apprezzato che attraverso il mezzo televisivo sia stato lanciato un messaggio così importante su un problema che bene o male tocca tutti (10 punti). Zazzaroni si è commosso (9 punti). Mariotto è rimasto colpito dalla grazia della Banfi (10 punti). Lucarelli ha visto poesia e bellezza (8 punti). La coppia ha conquistato 47 punti, più 10 punti bonus per la prossima puntata per essere stata una delle coppie più votate.

Nel corso della settimana a Ballando co le Stelle 2022 non è stato facile per Rosanna preparare la coreografia. Il ricordo della sua malattia l’accompagna nei suoi progetti. Voleva lanciare un messaggio forte per dare forza e coraggio a tutte le persone che sono malate e di non arrendersi. Ha raccontato la sua esperienza, quando per caso si è accorta di avere un nodulo al seno e poi la triste verità di avere un tumore. Il suo medico l’ha messa al corrente che avrebbe trascorso un anno difficile, ma non immaginava che fosse stato così terribile. È riuscita ad uscirne fuori e questa sua esperienza l’ha voluta portare sulla pista dietro il suggerimento del suo maestro. Purtroppo l’emotività ha preso il sopravvento e le prove sono state interrotte diverse volte per dare spazio a calorosi abbracci.











