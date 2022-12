Rosanna Banfi con Simone Casula, Ballando con le stelle 2022/ Grande impegno, ma…

Rosanna Banfi con Simone Casula, Ballando con le stelle 2022

Il pubblico ha apprezzato molto il salvataggio di Rosanna Banfi con Simone Casula a Ballando con le stelle 2022, per molti sono i migliori per impegno e coreografie. Ogni volta propongono qualcosa di nuovo, non sono mai ripetitivi. Rosanna è migliorata di puntata in puntata, per questo in molti si augurano che possa vincere la finale. Sono una bella coppia e poi Rosanna ha conquistato tutti con la sua eleganza. Sarà difficile per la coppia recuperare il “Malus” di 20 punti, ma c’è chi si accontenta di vederli di nuovo in pista.

Nella prossima puntata Banfi e Casula saranno Fred e Wilma e dovranno proporre uno showdance. Rosanna Banfi nella puntata di Ballando con le Stelle ha raccontato del suo rapporto con la madre definendola “scordarella”, perché da quando si è ammalata di Alzheimer fatica a ricordare le cose. Questa mancanza di memoria sta distruggendo emotivamente l’attrice che ha rivelato di andarla a trovare di meno perché non riesce a dirle tutte le cose che vorrebbe. Anche questa volta la Banfi è riuscita a emozionare il pubblico. Il maestro Casula ha ascoltato attentamente il suo racconto e ha saputo creare una coreografia moderna, pulita ed emozionante.

Rosanna Banfi e Simone Casula non si lasciano spiazzare

Rosanna Banfi ha ballato con Simone Casula, nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2022, su una musica a lei sconosciuta, è riuscita a capire il ritmo, ma ha sbagliato qualche passo, nel complesso ha ottenuto la sufficienza. Nella puntata odierna ai concorrenti è stato chiesto di realizzare una coreografia che riguardasse un aspetto particolare del loro passato. La prima a scendere in pista è stata Rosanna Banfi, che sulle note di – Le tasche piene di sassi – di Jovanotti ha rappresentato il rapporto che ha con sua madre malata di Alzheimer. Il momento è stato molto emozionante, i giudici hanno apprezzato la performance, in particolare Selvaggia Lucarelli che considera la Banfi la rivelazione dello show.

L’attrice ha ottenuto 44 punti. A fine puntata Rosanna Banfi non è riuscita a superare il “cono d’ombra” ed è andata allo spareggio con Alessandro Egger e Iva Zanicchi. Purtroppo non ha vinto lo scontro, ma fortunatamente non è stata nemmeno eliminata, perché Simone Di Pasquale, a bordo campo ha utilizzato il suo “Salvacondotto”, rimettendola in gara, quindi la vedremo in finale. Purtroppo sabato prossimo la coppia partirà con un “Malus” di 20 punti. Nel corso della settimana Rosanna e Simone hanno rivisto l’esibizione della scorsa puntata e la Banfi ha fatto notare che 44 punti non sono pochi, ma con un Malus di 20 punti verrebbero di nuovo penalizzati. Simone ha sintetizzato la questione dicendo:” È come dare il salvagente con il peso addosso”.











