Rosanna Banfi con Simone Casula, Ballando con le stelle/ Intesa in crescita ma…

Rosanna Banfi e Simone Casula in ripresa a Ballando con le Stelle ma serve di più per la vetta!

Rosanna Banfi con Simone Casula a Ballando con le Stelle 2022 conquistano la giuria durante l’ultima puntata con una samba da 36 punti. Miglioramenti per la coppia che non aveva brillato particolarmente durante la prima puntata del dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Il debutto lo si sa non è mai semplice anche per un’attrice di talento come la figlia di Lino Banfi che, poco prima di scendere in pista nel filmato di presentazione, ha detto: “È terribile, quella votazione mette un ansia”. Un’ansia che l’attrice è riuscita a spazzare via visto che la seconda esibizione di dance ha fatto registrare dei miglioramenti sottolineati anche dalla stessa giuria. “Molto bene questa sera, eri più rilassata e tranquilla” è il commento di Fabio Canino, mentre la Presidente di giuria Carolyn Smith ha detto: “bellissimo samba, a tempo, molto molto bravi”. Un punteggio totale per la coppia di 36 punti.

Di gran lunga meglio rispetto alla prima puntata che li aveva visti classificarsi all’ultimo posto con la coppia Cassini-Lando e con soli 22 punti.

Rosanna Banfi e Simone Casula: la prima prova di ballo delude

Rosanna Banfi e Simone Casula non hanno convinto durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2022. La loro prova di ballo, infatti, non ha convinto la giuria. In particolare è Selvaggia Lucarelli a sottolineare la lentezza della coppia e della scenografia. “Tutto molto lento, sono molto delusa mi aspetto altro da voi. Era brutto” – ha detto la Lucarelli alla figlia di Lino Banfi che ha replicato “non ti disegnano così, sei proprio così”.

Ivan Zazzaroni cerca di rincuorare la coppia: “si sono ripresi nel corso dell’esibizione, ricordiamo che siamo alla prima puntata. Faranno grandi cose”. Anche Fabio Canino è propositivo: “già così è miracoloso”, mentre Mariotto è critico come Selvaggia, al punto che definisce la prova “inutile”.

