Rosanna Banfi dedica alla mamma Lucia Zagaria malata di Alzheimer/ In lacrime “Non riesco più a dirle nulla”

Rosanna Banfi a pezzi per la malattia di mamma Lucia Zagaria: "E' diventata 'scordarella' "

Rosanna Banfi si racconta a cuore aperto a Ballando con le Stelle 2022. Prima di scende in pista per la semifinale, la figlia di Lino Banfi racconta il rapporto speciale coltivato negli anni con mamma Lucia Zagaria. “Viaggiavamo con treni scassati per raggiungere papà e vedevo queste ragazze con le piume in testa… mia madre invece sembrava piccola e semplice, col suo cappottino, ma era tosta e bravissima”, ricorda nostalgica l’attrice.

“E’ stata una mamma modernissima”, racconta Rosanna Banfi. “Un giorno mi portò dal ginecologo per stare sicura, per la pillola, è stata il nostro perno e come dice sempre mio padre è la piccoletta che ci comanda tutti”, aggiunge sorridente. Ad un tratto però il racconto di Rosanna si fa più cupo. “Un giorno accadde che diventò scordarella…”.

Rosanna Banfi, dedica straziante a mamma Lucia Zagaria: “Non vorrei piangere, ma…”

“Non vorrei piangere perché poi mamma si domanda come mai… purtroppo questa cosa che non voglio nominare è così: oggi finisce un giorno e domani si ricomincia da zero”. “Quando vado le chiedo se si ricorda il ballo della puntata ma si vede dallo sguardo che è persa e questa cosa mi mette una tristezza profondissima”, ammette sconsolata Rosanna Banfi. L’aspirante ballerina, visibilmente commossa, ammette di essere a pezzi per la malattia di mamma Lucia Zagaria.

“Sono dispiaciuta perché vado di meno a trovarla, perché non riesco a dirle le cose che vorrei dirle, ci sono tante problematiche. mamma era bella, ora è una bella vecchietta”, conclude.











