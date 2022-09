Rosanna Banfi, doloroso ricordo del tumore al seno/ “Non mi riconosco, ma la vita…”

Rosanna Banfi e il ricordo della lotta contro il tumore

Rosanna Banfi torna indietro nel tempo e lo fa attraverso una foto ricordo che ha ritrovato grazie a Facebook. Il periodo a cui risale la foto non è dei più piacevoli affrontati dalla figlia di Lino Banfi che ha deciso di condividere i suoi ricordi, ma anche le emozioni provate di fronte a quella foto con il proprio pubblico. Rosanna Banfi è tornata così indietro nel tempo, esattamente a tredici anni fa, quando combatteva contro il tumore al seno. Nella foto appare segnata dal lungo percorso di cure affrontato e oggi, guardando quella foto, ammette di non riconoscersi.

“Fb mi ha ricordato questa foto : estate 2009 . Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia, il viso… Ecco riconosco gli orecchini. E’ stata un’estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”, ha scritto Rosanna.

Rosanna Banfi e le parole di Nadia Rinaldi

Il ricordo di Rosanna Banfi che, dall’8 ottobre, scenderà sulla pista da ballo di Raiuno come concorrente di Ballando con le stelle 2022, ha colpito profondamente i fan, ma anche colleghi e amici. Tra i commenti sotto la foto di Rosanna, infatti, c’è anche quello di Nadia Ronaldi che le ha scritto: “Tesoro ….. ogni volta che ti vedo mi soffermo a pensare al tuo percorso!!!! E vederti raggiante quando sorridi è una gioia immensa!!! Sei una grande donna! E’ lo stesso sorriso che incrociai al Liceo artistico nel corridoio del S. Orsola!!!”, ha ricordato.

Il primo a parlare della malattia di Rosanna fu il padre Lino che è stato un grande supporto per lei. Rosanna ha parlato più volte della lotta contro la malattia senza nascondersi e tirando fuori tutta la sua forza. "Ho smesso di nascondermi. In quel periodo stavo perdendo i capelli, a causa della terapia, ed ovviamente ero cambiata anche fisicamente. Dopo aver rivelato la verità in tv ho ricevuto chiamate telefoniche, messaggi sui social network e lettere di ammiratori che mi hanno dato una grande forza nell'andare avanti e che sono stati testimoni dei miei progressi e delle mie cadute", ha raccontato in un'intervista.













