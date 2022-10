Rosanna Banfi e il tumore al seno/ 10 anni di malattia: “Non mi riconosco in nulla”

Malattia Rosanna Banfi, i ricordi dolorosi della chemio: “Non mi riconosco in nulla”

Rosanna Banfi, figlia del celebre attore Lino Banfi, combatte da oltre dieci anni contro un cancro al seno. Dieci anni di malattia e di battaglie interminabili, mai del tutto dimenticate anche a causa dei “ricordi di Facebook” che puntualmente ci riportano indietro nel tempo. E recentemente, l’attrice cinquantanovenne, ha condiviso uno dei suoi ricordi più dolorosi e peggiori, quando era alle prese con gli effetti tremendi della chemioterapia. Nella foto, l’attrice è alquanto segnata e affranta. “Era l’estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. E’ stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni”, racconta Rosanna sui social.

Lucia Zagaria, mamma Rosanna Banfi e moglie Lino Banfi/ "Le proviamo tutte contro malattia"

Rosanna Banfi e il cancro scoperto per caso: “La vita ti chiude porte in faccia”

“La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”, ha continuato la figlia di Lino Banfi. Rosanna aveva scoperto la malattia per puro caso ed è riuscita ad intervenire tempestivamente grazie ad un controllo di approfondimento. “Perché i medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro. Come non ti dicono tutto quello che ti può succedere quando fai la chemio. Da una parte forse è un bene, ma la verità è che le donne vogliono sapere. A me lo ha raccontato la signora che fa le parrucche. ‘Conta diciotto’ mi ha detto. E così è stato: dopo diciotto giorni via i capelli”, ha raccontato.

LEGGI ANCHE:

Rosanna Banfi chi è il concorrente? Coppia con Simone Casula, Ballando con le stelle/ Dopo torna il tumoreFabio Leoni, marito di Rosanna Banfi e la malattia/ "Mi è stato vicino nel momento più difficile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA