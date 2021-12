Rosanna Banfi e il tumore al seno/ “I media mi hanno cercato solo per la malattia”

Non sono stati anni semplici per Rosanna Banfi. La figlia del mitico Lino Banfi, in questi ultimi anni, ha dovuto fare i conti con la scoperta di un tumore al seno. La malattia le ha stravolto la vita e per parecchio tempo l’attrice ha deciso di restare alla larga dai riflettori dello spettacolo. Ciò che l’ha colpita in questa delicata fase è stato il chiacchiericcio mediatico sulle sue condizioni di salute, generato – a suo dire – non tanto dall’interesse per la persona quanto per l’ennesimo caso di gossip.

In una recente intervista rilasciata da Serena Bortone l’attrice ha ricostruito il suo dramma, partendo da quando insieme a suo padre Lino Banfi ha deciso di condividere col pubblico la drammatica notizia: “Qualcuno iniziava a dire che io ero malata… lui poi è stato ospite in una trasmissione e abbiamo deciso di dirlo e tagliare la testa al toro”.

Rosanna Banfi e la stoccata ai media: interessati solo alla malattia?

“Quel giorno si è scatenato un putiferio, mi ha chiamato chiunque“, ha continuato a Rosanna Banfi. “La cosa mi ha fatto anche un po’ arrabbiare, a volte aspetti le telefonate per lavori, ruoli che non arrivano mai, poi ti ammali e ti chiama chiunque! Quando una persona si ammala, vive il suo dolore a casa sua e pensa di essere sola. Poi scopri che non è così”. Parole dai risvolti amari che non danno pace alla figlia di Lino Banfi. “Giornali e tv che per anni non mi avevano mai cercata, snobbandomi, mi hanno corteggiato e invitato esclusivamente durante il periodo della mia malattia“, ha svelato nella sua ospitata a Oggi è un Alto giorno. Adesso le sue condizioni di salute sembrano decisamente migliorate e la malattia, fortunatamente, appare come un lontano ricordo.

