Rosanna Banfi e il tumore: “Ecco come l’ho scoperto”/ “Mi sono spaventata poi sono iniziati grossi problemi”

Rosanna Banfi racconta la battaglia col tumore a Ballando con le stelle 2022

L’esibizione della terza puntata di Ballando con le stelle 2022 di Rosanna Banfi viene anticipata dal consueto video in cui i concorrenti si raccontano tra prove e aspetti personali della propria vita. La Banfi ha deciso di dedicare questa esibizione a coloro che come lei hanno combattuto e stanno combattendo il tumore. Lei stessa racconta poi la sua esperienza con questa malattia.

“Ero nella vasca da bagno e ho sentito una pallina e ho sentito immediatamente, veramente, dentro di me che quello non era un semplice nodulo. – ha esordito Rosanna Banfi, svelando che – Ho chiamato subito mio marito e gli ho detto ‘Guarda che io sento una cosa qua’, e lui mi ha detto ‘Allora fatti vedere, levati questo dubbio’. Non era un nodulo, era esattamente quello.”

Il racconto di Rosanna Banfi è così proseguito: “Mi sono spaventata. Non sapevo poi quello che mi ha detto un amico medico pochi giorni dopo, cioè che avrei dovuto passare almeno un anno di grossi problemi. Dentro di me pensavo ‘Anche se fosse, si leva e finisce’, invece non è così facile, non è stato così facile”. Portare in scena questo tema però non è stato affatto semplice: “Io ne ho sempre parlato tantissimo però rappresentarlo fisicamente è diverso. Non è facile per niente.”, ha ammesso la Banfi, che sul palco ha però ottenuto gli applausi e la commozione di tutti.

