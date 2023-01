Rosanna Banfi e la malattia/ Cancro al seno: “Spesso i medici non ti dicono che…”

ROSANNA BANFI E LA MALATTIA, “QUANDO HAI UN TUMORE AL SENO…”

Chi è Rosanna Banfi, la figlia di Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi e qual è la malattia di cui ha sofferto? Questo pomeriggio la 59enne originaria di Canosa di Puglia ma oramai romana di adozione sarà ospite negli studi televisivi di “Verissimo” dove più volte suo padre è stato in passato protagonista: e raccontandosi alla padrona di casa, Silvia Toffanin, l’attrice pugliese parlerà non solo dei suoi prossimi impegni professionali ma anche del suo privato, tornando anche probabilmente sulla lunga lotta contro un tumore a cui aveva accennato anche durante la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”. Ma cosa sappiamo della patologia e di come la Banfi ne è uscita?

Come rivelato per la prima volta da suo padre Lino nel lontano 2009 durante una ospitata a “La Vita in Diretta”, a Rosanna Banfi era stato diagnosticato anni fa un tumore al seno ed era stata successivamente operata: a distanza di tanto tempo, l’attrice capitolina ha avuto modo di tornare su quell’esperienza e diventando pure una testimonial in Italia nella prevenzione contro il cancro. In attesa di scoprire se oggi, raccontandosi a Silvia Toffanin, la diretta interessata fornirà altri dettagli sulla sua lotta col tumore al seno, sappiamo che la scoperta di essere malata era arrivata grazie a un esame che per Rosanna fu salvifico: “I medici non si sbilanciano mai, non ti dicono che forse hai il cancro” aveva spiegato la diretta interessata a proposito di quel nodo rilevato da un esame.

LA FIGLIA DI LINO BANFI, “MAI PENSARE ALLA MORTE: LA VITA TI LASCIA UNO SPIRAGLIO E…”

Non solo: ripercorrendo la sua esperienza con il cancro al seno, Rosanna Banfi si è focalizzata anche sul percorso di chemioterapia a cui si è sottoposta: “Spesso i medici non ti dicono tutto quello che ti succede quando la fai: a me lo aveva raccontato per la prima volta una signora che fa le parrucche e infatti dopo diciotto giorni via i capelli…” aveva ricordato l’attrice. E anche se oggi, a distanza di quasi tredici anni, la Banfi non si riconosce più da quell’estate 2009, invita comunque tutte le donne che oggi soffrono di un tumore al seno e non scoraggiarsi: “La vita a volte ti lascia uno spiraglio e io da quello spiraglio ho avuto la fortuna di passarci e rivedere il sole” aveva scritto su Facebook.

La sua, insomma, è una storia a lieto fine anche se da testimonial a favore della prevenzione contro il tumore Rosanna Banfi (come peraltro anche tanti altri VIP che hanno vissuto questa esperienza) lei non smette di insistere sul fatto che da questa patologia, a differenza di altre, oggi si può guarire. “Secondo me è inutile pensare alla morte (…) Magari mettiamo in conto un anno o forse due di grandi rotture di scatole sapendo che tutto passa” afferma la figlia di Lino, invitando le donne a non aver paura del proprio corpo che cambia durante la malattia. E, anzi, come dimostrato dalle sue recenti apparizioni in televisione e dalle interviste che ha concesso negli anni, il buonumore non l’ha mai perso tanto che, parlando del cancro al seno e della chemioterapia, ha ricordato un detto popolare secondo cui “capelli e guai non finiscono mai!”.











