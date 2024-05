Rosanna Banfi e la malattia, come sta?/ “Ho superato lo spiraglio ed oggi vedo il sole”

Rosanna Banfi non è solo la figlia di Lino Banfi, ma è anche un’attrice e personaggio televisivo. Negli ultimi anni si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico anche come come concorrente di Ballando con Le Stelle dove ha conquistato pubblico e giuria con le sue performance sulla pista da ballo. Proprio durante la sua avventura nel dance show più seguito del piccolo schermo, Rosanna Zagaria, questo il suo vero cognome, ha parlato anche della malattia che ha scoperto, affrontato e superato. Alcuni anni fa, la figlia di Lino Banfi ha scoperto di avere un tumore al seno. Un momento di grande paura e sconforto che l’attrice ha saputo affrontare e superare grazie all’affetto incondizionato della sua famiglia, composta da un marito e due figli, e dai suoi genitori. La scoperta del cancro al seno è avvenuta per caso come ha raccontato proprio Rosanna Banfi: “stavo facendo il bagno e ho sentito una pallina al seno. È stato quello l’attimo della scoperta”.

Inizialmente l’attrice non era preoccupata, ma giustamente si è recata in un centro di controllo per sottoporsi ad alcuni esami. “Due giorni dopo ero già sotto i ferri” – ha detto la figlia di Lino Banfi che ancora oggi è consapevole di essersi salvata la vita proprio grazie a quell’esame.

Rosanna Banfi come sta dopo la malattia?

La scoperta della malattia di Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi, che per caso ha scoperto di avere un nudolo al seno. Dopo una serie di controlli la diagnosi: cancro al seno. “Nodulo è una parola che non si capisce all’inizio. I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro” – ha ricordato l’attrice. Con grande forza, coraggio e determinazione ha affrontato il male e l’ha sconfitta. Oggi è sana e felice, ma non smette di ricordare quanto la prevenzione sia importante e fondamentale.

Proprio sui social un pò di tempo fa ha postato una foto risalente a circa dieci anni fa quando Rosanna Banfi ha scoperto la malattia: “era l’estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. E’ stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni”. Quindi la conclusione: “La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”.

