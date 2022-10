Rosanna Banfi e malattia/ “Pensare alla morte? Dal cancro al seno si guarisce”

Rosanna Banfi e la malattia: la figlia di Lino Banfi ha lottato contro un cancro al seno. Una lunga battaglia che l’attrice ha vinto e che recentemente ha raccontato nel dance show “Ballando con le Stelle” dove ha deciso di mettersi in gioco come ballerino. Tutto è iniziato dopo un semplice accertamento che si è rivelato salvifico per la sua vita. “Nodulo è una parola che non si capisce all’inizio. Che roba è?” – ha raccontato l’attrice parlando della malattia – “i medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro. Come non ti dicono tutto quello che ti può succedere quando fai la chemio. Da una parte forse è un bene, ma la verità è che le donne vogliono sapere. A me lo ha raccontato la signora che fa le parrucche. ‘Conta diciotto’ mi ha detto. E così è stato: dopo diciotto giorni via i capelli”.

A starle accanto in quel momento difficile della sua vita l’affetto sincero della sua famiglia: i genitori Lino e la mamma Lucia Zagaria e della famiglia Fabio Leoni e i loro due figli. Ricordando però quel periodo della sua vita, l’attrice ha precisato: “è inutile pensare alla morte, anche perché dal cancro al seno si può guarire”.

Rosanna Banfi e il cancro: “Capelli e guai, come dice il proverbio, non finiscono mai”

Rosanna Banfi è una donna forte che ha sconfitto il cancro. Ricordando il periodo della malattia ha raccontato: “mettiamo in conto un anno, forse due, di grande rottura di scatole, sapendo però che tutto passa. E senza scoraggiarsi per la propria immagine che cambia. Capelli e guai, come dice il proverbio, non finiscono mai”. Non solo, l’attrice ha aggiunto “la vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”. La scoperta del tumore è sopraggiunta dopo alcuni controlli medici e ancora oggi ricorda quei momenti.

