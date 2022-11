Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le Stelle 2022/ La giuria lancia un ultimatum..

Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le Stelle 2022

Con Rosanna Banfi e Simone Casula c’è stato da emozionarsi a Ballando con le stelle 2022. Il tango è stato strepitoso, seppure all’origine dei passi c’è la sensualità, Rosanna e Simone sono riusciti a trasmettere amore e affetto. Anche chi fa fatica ad apprezzarlo, ha dovuto riconoscere la dignità tecnica dello stile portato in pista. I movimenti sono stati sincronizzati, sono stati capaci di trasmettere emozioni. Hanno saputo interpretare perfettamente l’amore che c’è tra un figlio e una mamma.

Grazie al rapporto di empatia che si è instaurato tra di loro. Per la prima volta il pubblico è stato d’accordo con Rossella Erra e il tesoretto è stato assegnato alla coppia che ha emozionato di più. Ci hanno messo tanto sentimento e ogni volta riescono a sorprendere. Nella prossima puntata il pubblico vorrebbe vedere un po’ di leggerezza, perché è bello emozionarsi, ma si ha anche voglia di ridere e divertirsi. Anche alcuni giudici iniziano ad essere ‘stufi’ di questa versione triste della coppia e chiedono un netto cambio di rotta, insomma un vero e proprio ultimatum potremmo dire…

Il tango di Rosanna Banfi e Simone Casula

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022 Rosanna Banfi e Simone Casula hanno presentato il Tango sulle note de “La Cura” di Franco Battiato. Il loro ballo è stato una sorte di messaggio, Casula ha pensato di rispettare il ruolo di mamma e di figlio. I giudizi da parte della giuria sono stati positivi. L’esibizione è stata perfetta e fantastica, non si è riconosciuta la differenza di età, Zazzaroni pensava che non era possibile fare un Tango passionale. Canino ha suggerito alla coppia di portare in pista, per la prossima puntata, un po’ di leggerezza.

Carolyn si è complimentata con la coppia perché è molto affiatata. Nella coreografia ci sono stati alcuni passi abbastanza difficili che Rosanna Banfi è riuscita a eseguire senza problemi, ma deve lavorare un po’ di più sui piedi. Selvaggia è stata dello stesso parere dei suoi colleghi. Alla fine la coppia ha conquistato 49 punti che sommati ai 25 punti del tesoretto di Erra ha totalizzato 74 punti.

Rosanna Banfi e Simone Casula e quel rapporto d’amore tra madre e figlio

Con il Tango, Simone Casula e Rosanna Banfi hanno voluto mandare un messaggio: il rapporto d’amore che c’è tra madre e figlio. Non tutti i genitori riescono ad esternare i propri affetti e Rosanna è una di questi. Mentre suo marito con i figli ha un rapporto più aperto fatto di abbracci e baci, lei rimane più riservata, fa parte di quella generazione che bacia i figli quando sono al letto a dormire. Molto ha dipeso dall’educazione che ha avuto, però comportarsi diversamente la metterebbe a disagio. Anche Casula è grato ai suoi genitori ma non sempre riesce a dimostrargli il suo amore.

Il ballo di sabato sera è servito ad entrambi per trasmettere un messaggio di amore verso i loro cari. L’incontro tra Simone Casula e Rosanna Banfi non è stato casuale a Ballando con le stelle 2’22. Il ballerino si è accorto di avere molte cose in comune con l’attrice e non sono solo piccole coincidenze e in questo momento non poteva capitargli di meglio, perchè sta imparando molte cose e sta riconoscendo le sue fragilità. Al pubblico non dispiacerebbe vederli sorridenti mentre ballano un boogie.











