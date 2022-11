Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le Stelle/ Ballo sensuale per il riscatto?

Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le Stelle: la donna si è persa?

Su Rosanna Banfi e Simone Casula il pubblico di Ballando con le stelle è d’accordo con Carolyn, in alcuni momenti la donna si è persa, non è stata la sua migliore performance, ha ballato meglio le altre volte. C’è a chi è piaciuta molto la coreografia: il cielo azzurro, le mongolfiere e un senso di libertà e chi ha apprezzato l’eleganza e la delicatezza dell’attrice. La nota stonata è stata la canzone della Carrà, ritenuta dalla maggior parte delle persone, non adatta a rappresentare una Salsa. I più sognatori hanno visto molta romanticità nella coreografia: lui Pirata dei Caraibi, lei Mary Poppins con le scarpe dorate. Tutto studiato a perfezione per raccontare una favola. C’è poi chi li ha trovati molto rock e chi troppo lenti nei movimenti. Rosanna e Simone piacciono ai follower e vorrebbero vederli in versione sexy.

Nelle prossime puntate il pubblico vorrebbe vederla ballare un tango o una rumba. Dopo il charleston, la salsa, il samba e il contemporaneo serve un po’ di sensualità. La settimana scorsa Rosanna Banfi ha emozionato con la sua coreografia dove ha voluto trasmettere con il ballo un messaggio importante: Di fronte a una malattia, bisogna avere la forza di combattere. Anche per lei è stata una grande emozione perchè non si aspettava di ricevere un standing ovation e nemmeno una votazione alta da parte dei giudici. Si è imbarazzata quando ha visto la gente in piedi ad applaudire la sua esibizione. Un artista aspetta tutta la vita per ricevere un’onorificienza del genere e quando arriva si fa fatica a crederlo. Il marito ha raccontato che sabato scorso si è allontanato dal ristorante con il cellulare ed è uscito fuori per vedere da solo la performance della moglie e ha sentito anche quando le ha dedicato il ballo.

La salsa di Rosanna Banfi e Simone Casula

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Rosanna Banfi e Simone Casula hanno presentato una Salsa sulla note di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà. L’esibizione non è andata bene, ma le incertezze che hanno trovato possono essere facilmente superate. Il pubblico si è già innamorato della coppia. In ogni esibizione c’è un racconto di vita e di spessore umano. La coppia è la più affiatata fin’ora. Non è stata la migliore performance, alcuni passi erano fuori tempo e poco precisi. Rossella ha visto un messaggio di Rosanna al marito. La clip dove è apparso Banfi ha mostrato il rapporto di complicità che l’attrice ha con il padre. Alla fine ha totalizzato 26 punti dove si sono sommati i 10 punti Bonus guadagnati nella scorsa puntata, raggiungendo 36 punti.

Anche Lino Banfi non sa spiegarsi perchè quando vede la figlia ballare si emoziona. Non gli è successo nemmeno quando è stato faccia a faccia con il Papa e poi ogni sabato il cuore gli batte a tremila e gli occhi si riempiono di lacrime. Quando Rosanna da bambina diceva che un giorno avrebbe ballato, tutti ridevano, ma la sua forza di volontà l’ha portata a raggiungere il suo sogno. Rosanna è molto legata a suo padre e ringrazia spesso suo marito che l’ha sorretta, l’ha spronata e le è stato accanto in ogni momento. Simone Casula è contento di ballare con Rosanna, hanno tante cose in comune e trascorrono molto tempo a parlare dei loro trascorsi.











