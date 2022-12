Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le Stelle/ Stroncati da Mariotto e ora primi eliminati?

Ballando con le stelle 2022, giurati critici e delusi dalla prima finale di Rosanna Banfi e Simone Casula: solo il web li difende

Per Rosanna Banfi e Simone Casula è il momento di tornare alle origini, almeno per quanto riguarda le performance in pista da ballo. Perché nella prima finale di Ballando con le Stelle 2022, la coppia ha deluso ampiamente le attese dei giudici, offrendo una reinterpretazione dei Flintstones non proprio esaltante. Lo showdance della coppia non è piaciuto a tutti i giudici di Ballando con le stelle, in primis Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che non sono stati di manica larga. “Quella clava mi inibisce un po’”, ha dichiarato la giurata, esprimendo dissenso per l’esibizione. Nonostante il brusio del pubblico, Selvaggia ha comunque proseguito il suo commento, sostenendo che la concorrente avesse perso agilità e scioltezza.

“Ma se ho fatto capriole, ho saltato, sono piena di lividi”, ha ribattuto lei, dando vita ad un acceso botta e risposta che ha acceso ulteriormente la polemica. “Sì, tu fai sempre un po’ tutto, alcune cose ti vengono benissimo ma in questa si vedeva che faticavi un po’ di più”, ha precisato ancora la Lucarelli.

Ballando con le stelle 2022, Rosanna Banfi e Simone Casula in cerca di riscatto dopo una prima finale non esaltante

Se nelle scorse settimane Rosanna Banfi e Simone Casula erano riusciti a stupire, adesso hanno fatto qualche passo indietro. Anche Guillermo Mariotto non ha trovato particolarmente brillante l’esibizione dell’attrice e del suo insegnante, definendo il tutto “una cosa orribile e terribile”. A poco sono serviti i commenti rincuoranti di Ivan Zazzaroni, mentre la sorpresa in pista da ballo del marito Fabio, ha addolcito nettamente la serata di Rosanna.

Con il suo compagno ha condiviso momenti straordinariamente intensi e drammatici nel corso di questi anni e il ballo in diretta tv ha strappato applausi commuoventi. “Ricordo il primo non bacio. Ci siamo piaciuti, amici ci hanno presentati, abbiamo passato insieme capodanno e quando ero convinto che lui rimanesse a casa mia dopo un incrocio di sguardi, ci rimasi malissimo, lui andò via…”, ha ricordato lei, tempo fa, a proposito del loro primo indimenticabile approccio.

