Rosanna Banfi e Simone Casula eliminati?/ A Ballando con le Stelle non convincono più giuria…

Rosanna Banfi con Simone Casula in gara Ballando con le Stelle 2022

Rosanna Banfi con Simone Casula tornano sul palcoscenico di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. La coppia è reduce da una performance che è stata giudicata un pò debole dalla giuria. Sulle note di “La vita è adesso” di Claudio Baglioni, la coppia è arrivata sulla pista da ballo senza però convincere pienamente la giuria. Ivan Zazzaroni è stato il primo ad esprimere il suo giudizio: “tutto troppo morbido. I passi comunque fatti bene”, mentre Fabio Canino in collegamento da casa causa Covid ha detto “a me è piaciuto, anche se sono d’accordo che è un po’ debole”.

La presidente di giuria Carolyn Smith ha precisato: “se parliamo dell’intensità, ho trovato abbastanza sottotono come approccio. Mi aspettavo qualcosa in più”, mentre Selvaggia Lucarelli non ci è andata leggera dicendo alla coppia: “ad oggi è la cosa peggiore che hai fatto, l’ho trovato noioso, mi ha annoiato vedervi”. Infine il parere di Guillermo Mariotto che ha stoccato: “un disastro”.

Rosanna Banfi e Simone Casula: un rapporto madre figlio

Tra Rosanna Banfi con Simone Casula a Ballando con le Stelle è nato un bellissimo rapporto madre – figlio. Di settimana in settimana la coppia si è dovuta cimentare in diversi generi: charleston, samba, contemporaneo, salsa, tTango e jive fino ad una sensuale Rumba e un aggressivo Paso Doble. Eppure la loro ultima esibizione non ha convinto la giuria, anche se tra i due si è creato un bellissimo rapporto. “E’ molto spiritoso ma anche testardo, se vuole una cosa la ottiene e la ottengo anche io. Eppure non è severo, non alza la voce. Ci guardiamo e scoppiamo a ridere…” – ha raccontato la figlia di Lino Banfi.

Anche il ballerino è dello stesso parere: “ioo qui sto bene, anche se andasse avanti altri otto mesi”, ha confermato lei. “Il nostro rapporto è piacevole, per me è come una madre, una sorella o una amica. Posso coccolarla o farci un pianto. Mi apro di più perché mi fa stare in pace con me stesso”.











