Rosanna Banfi e Simone Casula/ Il coach la ‘oscura’ e lei rischia l’eliminazione da Ballando con le stelle?

Rosanna Banfi e Simone Casula, percorso meraviglioso a Ballando con le Stelle 2022: il sogno della finale è ormai ad un passo

Rosanna Banfi e Simone Casula sono una delle sorprese più piacevoli di questa edizione di Ballando con le Stelle 2022. Un percorso in crescendo, impreziosito da coreografie magnifiche e storie personali toccanti. Nella sua avventura nel talent di Raiuno, l’attrice è riuscita a togliersi di dosso l’etichetta “figlia di Lino Banfi”, anche se lei l’avrebbe indossata ancora, volentieri, per la stima e l’amore che prova nei confronti del padre.

La settimana scorsa Rosanna Banfi e Simone Casula sono stati protagonisti con un valzer meraviglioso, incantando giuria e pubblico. L’unica voce fuori dal coro, nonostante i complimenti, è quella di Selvaggia Lucarelli. Secondo la giurata e giornalista il coach avrebbe oscurato la concorrente, non a caso lo ha accusato di pensare troppo a se stesso durante le esibizioni. “C’è una complicità tra di voi, è una cosa molto bella e romantica ma tu Simone sulla pista talvolta sei davvero tanto che rischi di appannarla. Pensa più a lei che a te stesso”, la stoccata di Selvaggia.

Rosanna Banfi e Simone Casula, apice raggiunto a Ballando con le Stelle 2022: ora rischiano l’eliminazione?

Questa sera, venerdì 2 dicembre, Rosanna Banfi e Simone Casula sono pronti a cimentarsi in una nuova esibizione, danzando sulle note de Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Un brano molto caro a Rosanna, che vuole sprigionare tutte le sue emozioni per compiere un’ulteriore passo verso la finale di Ballando con le Stelle 2022. Ci riuscirà? Di certo lei e il suo coach Simone hanno consolidato una fortissima alchimia che li ha ha spinti fino alla semifinale di questa stagione e, adesso, sognare non costa davvero nulla.

Un traguardo prezioso, che ora può essere ulteriormente impreziosito con il passaggio alla puntata finale della stagione. Forse, però, la Banfi e Casula sono tra i concorrenti più a rischio eliminazione, dal momento che in una fase complessa come questa, giuria e pubblico dovranno necessariamente cercare il ‘pelo nell’uovo’ per decretare chi fermare e chi invece far progredire ancora.











