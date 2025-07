Lino Banfi, sposato per più di sessant’anni con Lucia Zagaria, ha avuto due figli: Rosanna, primogenita, e Walter, nato qualche anno dopo di lei. I due figli di Lino Banfi hanno seguito le orme del papà nel mondo del cinema: hanno deciso infatti di lavorare nel mondo del cinema. Rosanna Banfi e Walter Zagaria, dunque, hanno scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo anche se con ruoli molto diversi tra loro: se Rosanna ha deciso di diventare attrice, recitando spesso anche al fianco del padre, come in Un medico in famiglia, Walter ha scelto invece di rimanere dietro le quinte.

Il secondo dei figli di Lino Banfi è diventato assistente alla regia e produttore esecutivo, arrivando a dirigere diversi documentari e film. Poche, invece, le informazioni sul privato dell’uomo, che al di là di qualche ospitata televisiva in compagnia del papà e della sorella, non ha mai prestato il suo volto a film o programmi. Solamente qualche tempo fa ha espresso pubblicamente l’enorme dolore per la morte della mamma Lucia, scomparsa nel 2023 dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’addio di Lucia ha gettato nello sconforto i figli e Lino Banfi, che le è rimasto affianco negli ultimi anni della sua vita.

Chi sono i figli di Lino Banfi: Rosanna Banfi e Walter Zagaria lo hanno reso nonno e bisnonno

Come dicevamo sono poche le informazioni sulla vita di Walter Zagaria mentre anche per via del suo lavoro, Rosanna Banfi è più esposta del fratello. Mamma di Virginia e Pietro, nel 2024 l’attrice è diventata anche nonna: la figlia ha messo al mondo Matilde Lucia, donando la grande gioia a Lino Banfi di diventare bisnonno, un desiderio che aveva più volte espresso. La famiglia, molto unita, continua ad allargarsi ma nonostante gli anni che passano resta sempre più unita e salda.