Rosanna Banfi e Walter Zagaria, figli Lino Banfi e Lucia Zagaria/ Malattia e carriera di lei…

ROSANNA BANFI E LA LOTTA AL CANCRO AL SENO

Nella puntata di “Grande Amore” in cui si celebreranno i 60 anni di unione dell’attore Lino Banfi con la moglie, Lucia Zagaria, si parlerà anche dei figli nati dalla loro unione, ovvero Rosanna Banfi e Walter Zagaria. La prima ha deciso di mantenere, anche artisticamente, il nome d’arte del padre, per essere immediatamente riconoscibile. E come attrice ha lavorato spesso anche al fianco del padre, al cinema in film come “Grandi magazzini” e in televisione in serie come “Il vigile urbano“. Ma Rosanna è diventata anche una testimonial della prevenzione per il cancro al seno dopo aver affrontato lei stesso la malattia, come raccontato in un’intervista dal padre Lino Banfi nel 2009. Assieme al padre gestisce anche il ristorante di famiglia a Roma, aperto negli ultimi anni, “l’Orecchietteria Banfi” in Prati.

WALTER ZAGARIA: LA SOFFERENZA PER LA MALATTIA DELLA MADRE,,,

Meno nota al grande pubblico la figura di Walter Zagaria, figlio minore di Lino Banfi e Lucia Zagaria che ha voluto mantenere invece il vero cognome di famiglia, con Lino Banfi nome d’arte di colui che in realtà è Pasquale Zagaria. Walter è il figlio minore della coppia ed ha sempre mantenuto un profilo molto discreto, senza far mai parlare di sé e della sua vita privata. Sempre un’intervista del padre Lino ha lasciato trapelare la profonda sofferenza del figlio per le condizioni della madre Lucia, che negli anni più recenti ha dovuto affrontare un peggioramento della sua condizione, essendo malata del Morbo di Alzheimer. Walter è apparso in alcune occasioni pubbliche al fianco di altri personaggi del mondo dello spettacolo come accompagnatore del padre, ma non si è mai cimentato nella recitazione seguendo le orme di Lino Banfi.

