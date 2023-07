Rosanna Banfi/ “Fabio Leoni l’uomo della mia vita. Il tumore? Non ho avuto paura di morire”

Rosanna Banfi, figlia di Lino, ospite del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. “La vita ti porta alti e bassi, momenti difficili e felici e dentro di noi dobbiamo trovare la forza per tutto, dalle delusioni amorose di quando eri ragazza, ad una malattia seria, lavori che non funzionano… bisogna sempre uscirne fuori e tirare fuori il carattere, sono del segno dell’ariete e il carattere ce l’ho, a volte cerco di limitarmi, di essere meno impulsiva di quando vorrei e a volte lo sono”.

E ancora: “La fragilità e la forza sono due estremi che alla fine combaciano. Io non posso vivere senza Fabio, è vero. Sono stata molto fortunata ad incontrarla, ormai siamo sposati da 31/32 anni più un paio di anni di fidanzamento, una vita. Ho capito subito che fosse l’uomo giusto per me – ha proseguito Rosanna Banfi parlando di Fabio Leoni – giuro che l’ho proprio sentito, all’inizio non mi voleva perchè forse sentiva che fosse una cosa seria, che aveva paura, all’inizio infatti mi ha lasciata e poi ci siamo rimessi insieme, comunque ho sentito subito che fosse l’uomo della mia vita”.

ROSANNA BANFI: “E’ IMPORTANTISSIMO PARLARE DEL TUMORE”

Rosanna Banfi ha avuto un tumore ed è testimoniale di Race for the cure: “E’ importantissimo parlarne, fino a pochi anni fa non si parlava della malattia, la si subiva con vergogna, per fortuna adesso è stato sdoganato dalla gente dello spettacolo, da gente conosciuta, e questo serve alle persone comune, non vergognarsi di essere senza capelli, tutto procede…”.

Sui figli Rosanna Banfi ha aggiunto: “Erano giovani quando ho avuto il tumore, 11 e 16 anni, ma gli abbiamo detto tutto molto chiaramente. Va detta la verità alla famiglia, la famiglia è il tuo supporto, bisogna parlare apertamente di tutto senza paura. Ho conosciuto tante donne che sono state abbandonate dai mariti e che non dicono di avere la malattia, perchè?”. Sul suo lavoro da attrice, Rosanna Banfi ha spiegato: “Sono sempre stata sul set con il papà ma all’inizio non gliel’ho detto che anche io avrei voluto diventare attrice, poi lui mi disse invece subito di sì”. Ad un certo punto è intervenuto a sorpresa telefonicamente il grande Lino Banfi, papà di Rosanna, che ha spiegato: “Non sono ancora in vacanza perchè ho una casa in campagna ma mi ricorda mia moglie, quindi partirò a breve per il Circeo dove ho affittato una casa per un mese. La vita comunque mi ha dato tutto quello che volevo e ora sto lavorando ancora molto, ho cambiato da poco agente e ho un sacco di lavoro. Io paura di morire? Fra tre anni perchè la paura fa 90 e io ne ho 87″. Rosanna Banfi ha ripreso la parola: “Quando mi sono ammalata non ho avuto paura di morire, ero in buone mani, mi hanno spiegato le cose, ho fatto i miei pianti ma non ho avuto paura e lo dico per chi sta passando lo stesso”.

