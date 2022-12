Rosanna Banfi: il tumore e la dedica al marito Fabio Leoni/ “E’ stato bravo perché..”

Rosanna Banfi, la malattia e l’importanza della prevenzione del tumore

Rosanna Banfi si gode la vita in tutte le sue meravigliose sfumature. Dopo aver battagliato contro un tumore al seno, l’attrice e figlia di Lino Banfi, cerca di guardare avanti, senza dimenticare quel che ha passato e le paure che ha dovuto affrontare. Rosanna Banfi, fortunatamente, è scesa all’inferno con una schiera di alleati importanti, vale a dire il marito Fabio Leoni, attore e produttore e i due figli Pietro e Virginia, che oggi hanno rispettivamente ventidue e ventisette anni. Per quanto riguarda il tumore, Rosanna Banfi ha raccontato di averlo scoperto durante il 2009. Ne parlò il padre Lino Banfi durante una puntata de La Vita in Diretta, ma anche lei stessa nel corso degli anni è tornata più volte sull’argomento, sottolineando i momenti più difficili della malattia e l’importanza della prevenzione.

“Ho affrontato la malattia ed ho vinto io”, ha raccontato commossa Rosanna Banfi in vari interventi in tv. Se è riuscita a superare la malattia, l’attrice lo deve appunto al tempismo dei medici, ma come dicevamo in parte anche grazie al supporto del marito Fabio Leoni, che non si è mai allontanato un attimo.

Rosanna Banfi e il rapporto con Fabio Leoni: “E’ stato eccezionale, noi insieme 24 ore su 24, anche durante la malattia”

Da quando a Rosanna Banfi è stato diagnosticato un tumore al seno, la loro vita naturalmente è stata stravolta, ma nonostante questo Fabio si è rivelato un marito forte e premuroso. Non a caso, Rosanna, in diverse occasioni ha elogiato la sua vicinanza, che a quanto pare non è mai mancata e continua ad esserci tutt’oggi.

“Lui è stato bravissimo perché mi ha dato tantissima forza e mi è stato vicino nel momento più difficile dove ero veramente brutta. Non mi ha mai fatto notare questo, lo vedevo io allo specchio. La cosa più importante è che la vita procedeva come prima anche quando dovevamo litigare. Quello che ci lega probabilmente è proprio il fatto che ci pizzichiamo in continuazione. Siamo 24 ore su 24 insieme e non è sempre facile”, ha raccontato Rosanna a proposito del rapporto con Fabio Leoni.

