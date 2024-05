Rosanna Banfi, lunga malattia della mamma Lucia Zagaria/ L’Alzheimer e la scoperta del tumore

Rosanna Banfi è stata legatissima alla mamma Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. Un rapporto magico e speciale quello tra mamma e figlia che hanno condiviso tantissimi momenti insieme. Non solo i momenti di gioia, ma anche quelli difficili, i più tosti; quei momenti in cui se non hai un pilastro forte e stabili a sostenerti rischi di cadere e farti male. Lo sa bene Rosanna Banfi, la figlia più “famosa” del grandissimo Lino Banfi nata dall’amore con la compagna di vita Lucia Zagaria. Durante la malattia che ha colpito Rosanna, infatti, mamma Lucia c’è sempre stata come ha raccontato l’attrice. “mia madre mi ha accompagnata sempre, era una donna piccolina, molto dolce e tenace”.

La morte di Lucia Zagaria è arrivata dopo una lunga malattia. La donna, infatti, si era ammalata di Alzheimer, ma la situazione è precipitata quando è stato scoperto anche un tumore. In pochissimo tempo la forte e tenace Lucia Zagaria si è spenta. “Quando stava cominciando questa fase della malattia non riconosceva casa sua. Poi è arrivato un tumore e in 15 giorni è finito tutto” – ha raccontato Rosanna Banfi.

Rosanna Banfi: “la morte di mamma Lucia Zagaria fa parte del cerchio della vita”

La morte di un genitore ti segna per sempre. Lo sa bene Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi, che ha dovuto dire addio all’amata mamma Lucia Zagaria scomparsa all’età di 85 anni il 22 febbraio del 2024. “È una cosa che capita a tutti, lo so, fa parte del cerchio della vita” – ha detto Rosanna Banfi ospite di Storie Italiane da Eleonora Daniele, ma non si è mai pronti ad affrontare una tale perdita. Proprio la figlia d’arte aveva parlato della malattia della mamma nel salotto di Silvia Toffanin a Verissime rivelando: “mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di avere papà con lei. Mi riconosce ancora, ma è difficile vedere la sua fragilità visto il suo carattere forte”.

Un grande amore quello nato tra Lino Banfi e Lucia Zagaria che da ragazzini hanno fatto la classifica fuitina. “Da ragazza mamma è scappata con papà perché voleva sposarsi e la sua famiglia non era d’accordo” – ha ricordato Rosanna Banfi che parlando dei suoi amati genitori ha aggiunto – “vivevano in simbiosi: quando papà partiva, mamma ogni due ore chiamava per chiedere quando sarebbe tornato”.











