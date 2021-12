Rosanna Banfi, marito e figli: Fabio Leoni, Virginia e Pietro/ Quella promessa “in salute e in malattia”

Con Rosanna Banfi ospite di Mara Venier a Domenica In insieme a papà Lino non si può escludere che si finisca a parlare anche della famiglia dell’attrice, più nello specifico del marito Fabio Leoni e dei loro figli, Virginia e Pietro. Quella per la recitazione è evidentemente una passione imprescindibile per la famiglia Banfi: da papà Lino a Rosanna, passando appunto per Fabio Leoni, attore a sua volta. I due sono convolati a nozze nel 1992 e da allora non si sono mai separati.

La coppia, che il prossimo anno festeggerà 30 anni di matrimonio, ha dimostrato coi fatti di aver preso sul serio la promessa fatta all’altare, “in salute e in malattia”. Quando Rosanna Banfi si è ammalata di tumore, infatti, Fabio Leoni non le ha fatto mancare il proprio sostegno, rendendosi peraltro protagonista di un gesto a dir poco speciale…

Fabio Leoni, quella volta che si è rasato la testa per solidarietà della moglie Rosanna Banfi in chemioterapia

Appreso che la moglie avrebbe dovuto sottoporsi a chemioterapia per curare il suo cancro al seno, Fabio Leoni ha deciso di manifestare tutta la sua solidarietà alla moglie rasandosi a zero i capelli. Un modo per comunicarle che anche in quel difficile percorso, anche dinanzi alle avversità della vita, alla paura della malattia, Rosanna Banfi avrebbe potuto contare sul su suo marito. Oggi quel capitolo così doloroso è fortunatamente alle spalle, e Rosanna Banfi è diventata uno dei volti in prima linea per sottolineare l’importanza della prevenzione.

Come detto Rosanna Banfi e Fabio Leoni hanno due figli: Virginia, la primogenita, è nata nel 1993, Pietro invece è nato nel 1998. A loro, anche oggi che sono più grandicelli, sono rivolti continuamente i pensieri di mamma Rosanna e papà Fabio. Oltre che, ovviamente, quelli di nonno Lino.



