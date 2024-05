Rosanna Banfi: “Mia mamma ha sacrificato tanto, papà non c’era mai”/ “La malattia? Con i miei figli…”

La puntata odierna di Domenica In non poteva che essere dedicata alla festa della mamma, un’occasione in più per celebrare la donna più importante nella vita di chiunque. Mara Venier è stata supportata nel racconto di questo giorno speciale da diversi ospiti, tra cui Rosanna Banfi che ha impreziosito la prima parte del programma con un tenero ricordo della sua mamma.

Rosanna Banfi e la malattia, come sta?/ "Ho superato lo spiraglio ed oggi vedo il sole"

“Mamma Lucia è stata modernissima nonostante venisse da un paese del sud, è morta a 84 anni, era davvero all’avanguardia; con lei potevo parlare di tutto, lei per la prima volta mi ha portato dal ginecologo quando ha saputo che avevo un compagno fisso. Ha sacrificato tutto per noi figli perché papà non c’era mai, aveva talmente amore da dare che lo dava anche ai nostri cani”. Questo il dolce racconto di Rosanna Banfi a proposito di sua mamma Lucia, che ha poi aggiunto: “Purtroppo ora non c’è più ma mi accorgo adesso che ha lasciato un grande segno, è cambiato tutto. Anche se all’apparenza è rimasto tutto uguale… Mia mamma non ha avuto un’infanzia quindi da grande si è comprata tutto, la casa era piena di pupazzi ed era felicissima di questo”.

Rosanna Banfi e la malattia, come sta?/ "Ho superato lo spiraglio ed oggi vedo il sole"

Rosanna Banfi: “Ai miei figli ho parlato subito della malattia, erano piccoli…”

Incalzata da Mara Venier, Rosanna Banfi si è espressa anche a proposito del suo ruolo di mamma: “Con me i miei figli hanno sempre parlato, io sarò per loro sempre pronta e dalla loro parte; anche se dovessero fare errori devono poter contare sulla mamma, ovviamente anche sul papà”. L’attrice ha poi sottolineato come la loro vicinanza sia stata fondamentale nel periodo alle prese con il calvario della malattia: “Ne ho parlato subito con i miei figli anche se erano ancora piccoli… L’abbiamo superato anche grazie al loro apporto, si sono immediatamente abituati e forse alla fine hanno anche ammirato il coraggio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA