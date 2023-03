Rosanna Banfi “Non mi sono ancora accorta dell’assenza di mamma”/ “Tumore al seno…”

Rosanna Banfi è stata ospite stamane di Storie Italiane. La figlia di Lino Banfi ha parlato prima di tutto della dolorosa scomparsa della sua mamma, Lucia: “Mi ha accompagnata in tanti momenti difficili, mamma era una donna piccolina, molto dolce ma anche molto tenace, ha tenuto in piedi una famiglia, ha creato una famiglia con tutte le difficoltà visto che il loro matrimonio non era desiderato dai genitori”.

“I miei nonni non volevano papà perchè faceva l’attore ed era poco affidabile, parliamo degli anni ’50 in un paesino della Puglia, è normale che la mentalità sia un po’ diversa. Sono stati fidanzati 11 anni. All’epoca bastava stare fuori solo una notte ed eri compromessa: sono stati una notte a Bari, non hanno concluso nulla, e hanno giocato a carte tutta la notte”.

ROSANNA BANFI: “NON MI SONO ANCORA ACCORTA CHE MAMMA NON C’E’ PIU'”

Rosanna Banfi ha aggiunto, commossa: “Non mi sono ancora accorta che non c’è mamma, sinceramente. E’ una cosa che capita a tutti purtroppo, perdere la mamam fa parte del cerchio della vita, è una cosa naturale che i genitori vadano via prima di noi, ma soprattutto quando c’è una persona malata come era mamma, che aveva perso molto la memoria negli ultimi tempi. Abbiamo avuto una grande fortuna, un grande regalo, che non è arrivata al punto di non riconoscerci. Per fortuna non abbiamo provato l’esperienza terribile che non ci riconoscesse, era la mia paura più grande”.

Nel corso dell’intervista con Storie Italiane, Rosanna Banfi ha parlato anche del tumore al seno con cui convive da anni. A dare l’annuncio fu il padre, Lino Banfi, durante La Vita in Diretta, quando Rosanna aveva 45 anni: “Sono stati anni di battaglie ma la medicina sul tumore al seno sta andando molto avanti. Io oggi ho 60 anni e pensa quanti anni ho guadagnato. Siamo andati insieme io e mio marito dal medico poi l’ho detto a mamma e papà. La malattia vera e propria è durata un anno e mezzo, ma poi ti porti dietro dolori, ingrassamento, capelli persi, te la porti dietro per tempo”.











