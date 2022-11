Rosanna Banfi rinata a Ballando con le Stelle, dopo il tumore/ “Ballo, rido, vivo…”

Ballando con le Stelle 2022, Rosanna Banfi: “La danza? Di certo non l’ho ereditata da mio padre, lui non si sa muovere…”

Protagonista indiscussa di Ballando con le Stelle 2022 è Rosanna Banfi, celebre attrice e figlia del mitico nonno Libero, Lino Banfi. In una recente esibizione, la donna, è riuscita addirittura nella difficile impresa di commuovere Carolyn Smith, con una coreografia ispirata al tumore al seno contro cui, per anni, ha dovuto combattere. Di questo suo dolore, e di tanto altro, ha parlato in una lunga intervista per il settimanale Diva e Donna. A un passo dai 60, Rosanna Banfi, è riuscita nel sogno di partecipare al programma di Milly Carlucci: “Aspettava questa opportunità da tempo, Milly non ha fatto in tempo a farmi la proposta che già avevo detto sì”, ha raccontato.

Per ora si definisce “fiera ed entusiasta” del suo percorso: “Psicologicamente è stata una prova con me stessa. La domanda che mi premeva era – A quasi 60anni riuscirò a fare certe cose?”. Per ora la risposta è sì, lei che, prima di Ballando, di danza, non ne sapeva proprio nulla! Del resto come il padre, Lino Banfi: “Non ha mai ballato, non si sa proprio muovere. Ricordo solo una sua parodia dei Blues Brothers dalla Heather Parisi tanti anni fa”, ha raccontato. Il suo obbiettivo? “All’inizio speravo di arrivare alla terza puntata, ora penso a fare un passo per volta”.

Rosanna Banfi: “Dopo il tumore al seno sono diventata una donna migliore…”

A sostenere, nel suo percorso a Ballando con le Stelle 2022, Rosanna Banfi, c’è tutta la sua famiglia che, dall’ Orecchietta Banfi, il suo ristorante a Roma, lasciato in ottime mani al marito, ai figli, e sotto la supervisione di Nonno Libero, fa un tifo sfegatato per lei, seguendola di puntata in puntata. E sempre la sua famiglia gli è stata vicina nel momento più buio, quando scoprì di avere un tumore al seno: “Dopo aver superato quella lotta mi sento una donna migliore. Tutto è passato e sono ancora qui, moglie, madre e figlia, viva, che ballo, rido e faccio felice la gente a tavola”, ha affermato.

Nella sua vita due sono gli uomini che non la lasceranno mai, colonne portanti della sua vita: suo marito, Fabio Leoni, con cui sta insieme da più di 30anni, e il suo mitico papà, Lino Banfi: “Quando ero piccola lavora tantissimo, scavalcava le montagne per farci stare bene. A casa ci stava poco, ma ci voleva bene. Poi è capitato che abbiamo lavorati insieme e lì siamo diventati colleghi”. Ed è proprio nonno Libero che, ai tempi, la convinse a diventare un’attrice, anche se indirettamente: “Lo seguivo ovunque, anche quando faceva spettacoli nella campagna con le ballerine. Mi è venuto naturale a un certo punto provarci anche io”, ha raccontato. Non possiamo che augurarle un grande in bocca al lupo per il suo percorso.











