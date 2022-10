Rosanna Banfi, tumore al seno/ “È stato difficile ma eccomi qua sono passati 13 anni”

Rosanna Banfi: la diagnosi di tumore al seno nel 2009

Rosanna Banfi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 27 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Sono passati più di dieci anni dal giorno in cui l’attrice ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno. Era il 2009 quando Rosanna, 45 anni, si accorse della presenza di una pallina dura nel seno destro: “Tutto sommato la cosa non mi preoccupava troppo, e un mese dopo, senza particolare ansia, feci una mammografia che diede risultato negativo. Solo per scrupolo, feci anche una ecografia mammaria Ricordo che passava e ripassava su un preciso punto, senza dire nulla. Fino a che sentenziò: c’è qualcosa che non va, dobbiamo approfondire e dobbiamo farlo subito”, ha raccontato all’Ansa. Quella pallina era un nodulo: “È una parola che non si capisce all’inizio. Che roba è? I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro”.

Lino Banfi e Lucia Lagastra, genitori Rosanna Banfi/ La malattia della mamma e il loro sogno...

Rosanna Banfi: “Sono passati 13 anni”

Rosanna Banfi è stata operata la prima volta nel giro di tre settimane, ma si è scoperto che il tumore aveva creato una metastasi, quindi seguì un secondo intervento con asportazione dei linfonodi ascellari. Poi la chemio, la radioterapia e il trattamento ormonale. È stato il padre Lino Banfi, in un’intervista alla “La vita in diretta”, a svelare che la figlia era stata operata per un cancro. Un mese fa, Rosanna ha condiviso su Facebook un ricordo di quel periodo difficile in cui era alle prese con gli effetti della chemioterapia: “Fb mi ha ricordato questa foto. Era l’estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. È stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole“. Oggi Rosanna Banfi è una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2022 e la scorsa settimana la sua coreografia era ispirata al tumore contro cui ha combattuto.

LEGGI ANCHE:

Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi/ Insieme da 30 anni. I figli Virginia e PietroCarolyn Smith piange e abbraccia Rosanna Banfi per il tumore/ "Voto 10..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA