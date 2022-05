Rosanna Banfi/ “Tumore? I giornali si sono interessati a me solo dopo la malattia”

Forse non tutti sanno che Rosanna Banfi ha avuto un tumore. Lo ha rivelato, qualche tempo fa, la stessa attrice, spiegando – non senza polemiche – come il suo nome fosse tornato sotto i riflettori solo a causa della malattia. In particolare la figlia di Lino Banfi ce l’aveva con i media, interessati al suo personaggio solo dopo aver scoperto il cancro.

“Ricordo che in quel momento ho pensato ‘mi doveva venire un tumore per essere riconosciuta come attrice?’, ma da personaggio dello spettacolo ho capito che fa parte del gioco ed ho sfruttato i riflettori puntati su di me per parlare di prevenzione ed essere utile agli altri”. Rosanna Banfi, da quel giorno, ha dunque cercato di rendersi utile a chi sta affrontando la sua stessa battaglia, cominciata nel 2009 e resa pubblica successivamente.

Rosanna Banfi e la lotta al tumore: “Ho capito che non dovevo nascondermi”

“Ho smesso di nascondermi”, ha spiegato l’attrice. “In quel periodo stavo perdendo i capelli, a causa della terapia, ed ovviamente ero cambiata anche fisicamente. Dopo aver rivelato la verità in tv ho ricevuto chiamate telefoniche, messaggi sui social network e lettere di ammiratori che mi hanno dato una grande forza nell’andare avanti e che sono stati testimoni dei miei progressi e delle mie cadute”, ha raccontato orgogliosa e non senza commozione.

D’altra parte Rosanna Banfi ha sempre aperto il suo cuore nelle varie ospitate televisive, esprimendosi senza mezzi termini sulla sua battaglia e su tutte quelle persone che non l’hanno mai lasciata sola: “Tutte le persone che incontravo per strada, avevano verso di me un atteggiamento di protezione che mi ha fatto sentire accolta ed amata”.

