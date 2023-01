Rosanna Cancellieri “Innamorata di papà”/ “Da giovane feci l’insegnante in un liceo”

In studio a I Fatti Vostri per il consueto Caffè con Salvo Sottile, vi era Rosanna Cancellieri. Le prime parole sono state per la sua storica imitazione da parte di Francesca Reggiani: “Quell’imitazione è stata un po’ una consacrazione, perchè sai che hai bucato la tv. Pensa che lei è una mia ex alunna, io ho anche insegnato al liceo di Roma”. In studio passano quindi delle immagini di Rosanna Cancellieri da piccola: “Da piccola era uno peste, scappavo sempre, cercavo gli altri ragazzini, ma non mi è venuto nessun trauma, a me non è successo nulla”.

Amici 22 torna in TV con la nuova programmazione/ Nuovi eliminati all'orizzonte?

Sul papà: “Ero innamorata persa. Papà era documentarista, mi portava al lavoro e mi faceva vedere tutto, mi ricordo il rumorista che faceva i rumori con i legnetti, il bastone”. Grazie al papà Rosanna Cancellieri si è innamorata del mondo del cinema: “Lui era terrorizzato, diceva che ero un mondo feroce, difficile, poi era snob, e mi diceva che non avevo il talento dell’attrice. Per lui o eri il top o era inutile fare danza, recitare o suonare il pianoforte. Io ho fatto la giornalista perchè era la cosa che assomigliava di più al mondo dello spettacolo e che papà acconsentiva perchè era una cosa a cavallo”.

Anthony Leigh Milne e Giuseppe Drommi, gli amori di Patrizia De Blanck/ Il tradimento

ROSANNA CANCELLIERI: “ADORO CANTARE, VOGLIO SANREMO”

“Papà poi faceva il regista dentro casa – ha continuato Rosanna Cancellieri – ti correggeva parole, postura, voce… ricordo una litigata con lui, ero un’adolescente e mi disse che se dovevo urlare dovevo urlare di petto e non di testa”.

Ma Rosanna Cancellieri ha trovato il principe azzurro? “Io della mia privata lo sai che non parlo mai”, ha replicato la stessa a Salvo Sottile. Sul programma con Califano: “Gentiluomo impeccabile, conversatore, un grande poeta ed è stato un viaggio Roma-Milano in cui abbiamo chiacchierato al di là del programma, veniva spontaneo confidarsi”. Rosanna Cancellieri adora cantare: “E’ bellissimo – ha concluso – voglio andare a Sanremo, mi piace cantare fra amici adesso è una cosa che si è persa un po’”.

Giada De Blanck, da Miss Italia all'Isola dei famosi/ La carriera da imprenditrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA